https://ria.ru/20230920/konflikt-1897649765.html

Лавров возложил ответственность за развал Украины на Запад

Лавров возложил ответственность за развал Украины на Запад - РИА Новости, 20.09.2023

Лавров возложил ответственность за развал Украины на Запад

Западные страны несут ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T20:27

2023-09-20T20:27

2023-09-20T21:26

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ООН, 20 сен — РИА Новости. Западные страны несут ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.Как указал министр, сейчас многие делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с остальной частью бывшей советской республики при гарантиях соблюдения фундаментальных прав человека."Сорвавший их выполнение Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны", — подчеркнул он.По словам Лаврова, со стороны оппонентов России все чаще звучат лозунги о вторжении, агрессии и аннексии, при этом они избегают дискуссий о глубинных причинах нынешнего кризиса."...О том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава (ООН. — Прим. ред.), Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет", — заявил дипломат.Что касается переговоров, то Москва, как напомнил министр, не отказывается от них, о чем не раз говорил президент Владимир Путин. Началу диалога препятствует декрет президента Украины Владимира Зеленского, добавил он."Если США так заинтересованы, то, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет был отменен", — сказал Лавров, обращаясь к главе Госдепа Энтони Блинкену.Дипломат также затронул тему глобальных рисков. По его словам, Россия стремится купировать их и направить в мирное русло, поэтому настаивает на уважении и выполнении в полном объеме всех положений Устава ООН.В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

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