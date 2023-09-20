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Лавров возложил ответственность за развал Украины на Запад - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:27 20.09.2023 (обновлено: 21:26 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/konflikt-1897649765.html
Лавров возложил ответственность за развал Украины на Запад
Лавров возложил ответственность за развал Украины на Запад - РИА Новости, 20.09.2023
Лавров возложил ответственность за развал Украины на Запад
Западные страны несут ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:27
2023-09-20T21:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
париж
сергей лавров
оон
владимир путин
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ООН, 20 сен — РИА Новости. Западные страны несут ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.Как указал министр, сейчас многие делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с остальной частью бывшей советской республики при гарантиях соблюдения фундаментальных прав человека."Сорвавший их выполнение Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны", — подчеркнул он.По словам Лаврова, со стороны оппонентов России все чаще звучат лозунги о вторжении, агрессии и аннексии, при этом они избегают дискуссий о глубинных причинах нынешнего кризиса."...О том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава (ООН. — Прим. ред.), Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет", — заявил дипломат.Что касается переговоров, то Москва, как напомнил министр, не отказывается от них, о чем не раз говорил президент Владимир Путин. Началу диалога препятствует декрет президента Украины Владимира Зеленского, добавил он."Если США так заинтересованы, то, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет был отменен", — сказал Лавров, обращаясь к главе Госдепа Энтони Блинкену.Дипломат также затронул тему глобальных рисков. По его словам, Россия стремится купировать их и направить в мирное русло, поэтому настаивает на уважении и выполнении в полном объеме всех положений Устава ООН.В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, украина, россия, париж, сергей лавров, оон, владимир путин, донбасс, владимир зеленский, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Париж, Сергей Лавров, ООН, Владимир Путин, Донбасс, Владимир Зеленский, Государственный департамент США
Лавров возложил ответственность за развал Украины на Запад

Лавров: за развал Украины ответственен сорвавший Минские соглашения Запад

© AP Photo / Mary AltafferМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине
Читать ria.ru в
ООН, 20 сен — РИА Новости. Западные страны несут ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.
Как указал министр, сейчас многие делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с остальной частью бывшей советской республики при гарантиях соблюдения фундаментальных прав человека.
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"Сорвавший их выполнение Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны", — подчеркнул он.
По словам Лаврова, со стороны оппонентов России все чаще звучат лозунги о вторжении, агрессии и аннексии, при этом они избегают дискуссий о глубинных причинах нынешнего кризиса.
"...О том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава (ООН. — Прим. ред.), Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет", — заявил дипломат.
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Что касается переговоров, то Москва, как напомнил министр, не отказывается от них, о чем не раз говорил президент Владимир Путин. Началу диалога препятствует декрет президента Украины Владимира Зеленского, добавил он.
"Если США так заинтересованы, то, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет был отменен", — сказал Лавров, обращаясь к главе Госдепа Энтони Блинкену.
Дипломат также затронул тему глобальных рисков. По его словам, Россия стремится купировать их и направить в мирное русло, поэтому настаивает на уважении и выполнении в полном объеме всех положений Устава ООН.
В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПарижСергей ЛавровООНВладимир ПутинДонбассВладимир ЗеленскийГосударственный департамент США
 
 
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