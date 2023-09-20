https://ria.ru/20230920/konflikt-1897649089.html
Запад избегает разговора о причинах конфликта на Украине, заявил Лавров
Запад избегает разговора о причинах конфликта на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 20.09.2023
Запад избегает разговора о причинах конфликта на Украине, заявил Лавров
Западные страны избегают предметного разговора о причинах конфликта на Украине, потому что аргументов для честного диалога у них нет, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:19
2023-09-20T20:19
2023-09-20T20:24
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Западные страны избегают предметного разговора о причинах конфликта на Украине, потому что аргументов для честного диалога у них нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня в риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги: "вторжение, агрессия, аннексия". Ни слова о глубинных причинах проблемы, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава (ООН - ред.), Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет", - сказал Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Запад избегает разговора о причинах конфликта на Украине, заявил Лавров
Лавров: Запад не говорит о конфликте на Украине из-за отсутствия аргументов