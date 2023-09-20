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Запад избегает разговора о причинах конфликта на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 20.09.2023 (обновлено: 20:24 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/konflikt-1897649089.html
Запад избегает разговора о причинах конфликта на Украине, заявил Лавров
Запад избегает разговора о причинах конфликта на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 20.09.2023
Запад избегает разговора о причинах конфликта на Украине, заявил Лавров
Западные страны избегают предметного разговора о причинах конфликта на Украине, потому что аргументов для честного диалога у них нет, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:19
2023-09-20T20:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нью-йорк (город)
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Западные страны избегают предметного разговора о причинах конфликта на Украине, потому что аргументов для честного диалога у них нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня в риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги: "вторжение, агрессия, аннексия". Ни слова о глубинных причинах проблемы, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава (ООН - ред.), Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет", - сказал Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230920/konflikt-1897646717.html
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в мире, украина, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Запад избегает разговора о причинах конфликта на Украине, заявил Лавров

Лавров: Запад не говорит о конфликте на Украине из-за отсутствия аргументов

© AP Photo / Mary AltafferМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 сен - РИА Новости. Западные страны избегают предметного разговора о причинах конфликта на Украине, потому что аргументов для честного диалога у них нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня в риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги: "вторжение, агрессия, аннексия". Ни слова о глубинных причинах проблемы, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава (ООН - ред.), Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет", - сказал Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о рисках глобального конфликта
Вчера, 20:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНью-Йорк (город)Сергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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