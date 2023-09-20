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Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о рисках глобального конфликта - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 20.09.2023 (обновлено: 20:14 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/konflikt-1897646717.html
Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о рисках глобального конфликта
Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о рисках глобального конфликта - РИА Новости, 20.09.2023
Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о рисках глобального конфликта
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая в Совбезе ООН по Украине, что риски глобального конфликта растут. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:04
2023-09-20T20:14
в мире
украина
оон
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
совет безопасности оон
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая в Совбезе ООН по Украине, что риски глобального конфликта растут."Растут и риски глобального конфликта",- сказал Лавров. "Именно для того, чтобы купировать их, направить события в мирное русло, Россия настаивала и настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи, включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения территориальной целостности и права народов на самоопределение", - добавил министр.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, украина, оон, россия, сергей лавров, совет безопасности оон
В мире, Украина, ООН, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН
Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о рисках глобального конфликта

Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о возрастающих рисках мирового конфликта

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая в Совбезе ООН по Украине, что риски глобального конфликта растут.
"Растут и риски глобального конфликта",- сказал Лавров. "Именно для того, чтобы купировать их, направить события в мирное русло, Россия настаивала и настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи, включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения территориальной целостности и права народов на самоопределение", - добавил министр.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООНРоссияСергей ЛавровСовет Безопасности ООН
 
 
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