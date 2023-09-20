https://ria.ru/20230920/konflikt-1897646717.html
Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о рисках глобального конфликта
Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о рисках глобального конфликта - РИА Новости, 20.09.2023
Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о рисках глобального конфликта
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая в Совбезе ООН по Украине, что риски глобального конфликта растут. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:04
2023-09-20T20:04
2023-09-20T20:14
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совет безопасности оон
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая в Совбезе ООН по Украине, что риски глобального конфликта растут."Растут и риски глобального конфликта",- сказал Лавров. "Именно для того, чтобы купировать их, направить события в мирное русло, Россия настаивала и настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи, включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения территориальной целостности и права народов на самоопределение", - добавил министр.
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в мире, украина, оон, россия, сергей лавров, совет безопасности оон
В мире, Украина, ООН, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН
Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о рисках глобального конфликта
Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о возрастающих рисках мирового конфликта
ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая в Совбезе ООН по Украине, что риски глобального конфликта растут.
"Растут и риски глобального конфликта",- сказал Лавров. "Именно для того, чтобы купировать их, направить события в мирное русло, Россия настаивала и настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи, включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения территориальной целостности и права народов на самоопределение", - добавил министр.
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