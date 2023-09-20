https://ria.ru/20230920/konflikt-1897607981.html
Венгрия выступила за прямой диалог России и Украины
Венгрия выступила за прямой диалог России и Украины - РИА Новости, 20.09.2023
Венгрия выступила за прямой диалог России и Украины
Венгрия выступает за налаживание прямого диалога России и Украины для урегулирования продолжающегося конфликта, такие контакты должны были состояться "уже... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:32
2023-09-20T17:32
2023-09-20T17:33
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Венгрия выступает за налаживание прямого диалога России и Украины для урегулирования продолжающегося конфликта, такие контакты должны были состояться "уже давно", заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сиярто."Для нас важнее всего, чтобы это случилось как можно скорее. Люди умирают, среди них есть и венгры, и мы хотели бы прекращения этой войны. Очень важно, чтобы стороны конфликта вступили в диалог друг с другом. Это должно было случиться уже давно", - сказал Сиярто, принимающий участие в проходящих в эти дни мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Таким образом Сиярто ответил на вопрос о том, как он оценивает предложенный Владимиром Зеленским план по урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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венгрия, россия, украина, в мире
Венгрия, Россия, Украина, В мире
Венгрия выступила за прямой диалог России и Украины
Венгрия выступила за прямой диалог РФ и Украины для урегулирования конфликта