В КНР заинтересовались проектом строительства трассы "Джубга — Сочи"
Компании КНР заинтересовались проектом строительства трассы "Джубга — Сочи"
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Китайские компании заинтересованы в участии в проекте строительства трассы Джубга-Сочи в качестве концессионера, обсуждают такую возможность с "Автодором", сообщил журналистам первый замглавы госкомпании Игорь Коваль.
"Китайцы заинтересованы в реализации Южного кластера (трасса Джубга-Сочи - ред.) на сегодняшний момент… Они обличены в юридические лица на территории РФ. Соответственно, китайские организации, подконтрольные крупному китайскому холдингу, заинтересованы в участии в виде концессионеров в ряде наших проектов", - сказал он в кулуарах "Конференции-Форсайт", отвечая на вопрос о заинтересованности китайских компаний в проектах госкомпании.
При этом Коваль уточнил, что в данном случае речь не идет о межправительственном кредите. "Эта история про то, что китайская подрядная организация может вполне себе участвовать на стороне концессионера и вкладывать деньги в проект. Такие обсуждения с китайскими партнерами у нас велись", - уточнил он.
"Автодор" уже имеет опыт взаимодействия с подрядчиками из Китая. Так, китайская CRCC строит участок трассы М-12 "Восток" длиной 107 километров на территории Нижегородской области.
Также госкомпания взаимодействует с китайской CC7. В частности, весной делегации "Автодора" в Китае презентовали участок скоростной трассы G4216 в горной местности, где СС7 является одним из участников строительства тоннелепроходческих механизированных комплексов. При этом один из вариантов трассы Джубга-Сочи также предполагает работы на горной местности.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании - трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется полностью открыть в конце 2023 года.