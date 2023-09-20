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В КНР заинтересовались проектом строительства трассы "Джубга — Сочи" - РИА Новости, 20.09.2023
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16:16 20.09.2023 (обновлено: 16:50 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/knr-1897578797.html
В КНР заинтересовались проектом строительства трассы "Джубга — Сочи"
В КНР заинтересовались проектом строительства трассы "Джубга — Сочи" - РИА Новости, 20.09.2023
В КНР заинтересовались проектом строительства трассы "Джубга — Сочи"
Китайские компании заинтересованы в участии в проекте строительства трассы Джубга-Сочи в качестве концессионера, обсуждают такую возможность с "Автодором",... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:16
2023-09-20T16:50
китай
строительство
в мире
россия
сочи
экономика
нижегородская область
игорь коваль
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Китайские компании заинтересованы в участии в проекте строительства трассы Джубга-Сочи в качестве концессионера, обсуждают такую возможность с "Автодором", сообщил журналистам первый замглавы госкомпании Игорь Коваль."Китайцы заинтересованы в реализации Южного кластера (трасса Джубга-Сочи - ред.) на сегодняшний момент… Они обличены в юридические лица на территории РФ. Соответственно, китайские организации, подконтрольные крупному китайскому холдингу, заинтересованы в участии в виде концессионеров в ряде наших проектов", - сказал он в кулуарах "Конференции-Форсайт", отвечая на вопрос о заинтересованности китайских компаний в проектах госкомпании.При этом Коваль уточнил, что в данном случае речь не идет о межправительственном кредите. "Эта история про то, что китайская подрядная организация может вполне себе участвовать на стороне концессионера и вкладывать деньги в проект. Такие обсуждения с китайскими партнерами у нас велись", - уточнил он."Автодор" уже имеет опыт взаимодействия с подрядчиками из Китая. Так, китайская CRCC строит участок трассы М-12 "Восток" длиной 107 километров на территории Нижегородской области.Также госкомпания взаимодействует с китайской CC7. В частности, весной делегации "Автодора" в Китае презентовали участок скоростной трассы G4216 в горной местности, где СС7 является одним из участников строительства тоннелепроходческих механизированных комплексов. При этом один из вариантов трассы Джубга-Сочи также предполагает работы на горной местности."Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании - трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется полностью открыть в конце 2023 года.
https://ria.ru/20230920/putin-1897537812.html
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китай, строительство, в мире, россия, сочи, экономика, нижегородская область, игорь коваль, автодор
Китай, Строительство, В мире, Россия, Сочи, Экономика, Нижегородская область, Игорь Коваль, Автодор
В КНР заинтересовались проектом строительства трассы "Джубга — Сочи"

Компании КНР заинтересовались проектом строительства трассы "Джубга — Сочи"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНовая скоростная трасса Джубга-Сочи
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Новая скоростная трасса Джубга-Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Китайские компании заинтересованы в участии в проекте строительства трассы Джубга-Сочи в качестве концессионера, обсуждают такую возможность с "Автодором", сообщил журналистам первый замглавы госкомпании Игорь Коваль.
"Китайцы заинтересованы в реализации Южного кластера (трасса Джубга-Сочи - ред.) на сегодняшний момент… Они обличены в юридические лица на территории РФ. Соответственно, китайские организации, подконтрольные крупному китайскому холдингу, заинтересованы в участии в виде концессионеров в ряде наших проектов", - сказал он в кулуарах "Конференции-Форсайт", отвечая на вопрос о заинтересованности китайских компаний в проектах госкомпании.
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При этом Коваль уточнил, что в данном случае речь не идет о межправительственном кредите. "Эта история про то, что китайская подрядная организация может вполне себе участвовать на стороне концессионера и вкладывать деньги в проект. Такие обсуждения с китайскими партнерами у нас велись", - уточнил он.
"Автодор" уже имеет опыт взаимодействия с подрядчиками из Китая. Так, китайская CRCC строит участок трассы М-12 "Восток" длиной 107 километров на территории Нижегородской области.
Также госкомпания взаимодействует с китайской CC7. В частности, весной делегации "Автодора" в Китае презентовали участок скоростной трассы G4216 в горной местности, где СС7 является одним из участников строительства тоннелепроходческих механизированных комплексов. При этом один из вариантов трассы Джубга-Сочи также предполагает работы на горной местности.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании - трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется полностью открыть в конце 2023 года.
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