https://ria.ru/20230920/knr-1897578797.html

В КНР заинтересовались проектом строительства трассы "Джубга — Сочи"

В КНР заинтересовались проектом строительства трассы "Джубга — Сочи" - РИА Новости, 20.09.2023

В КНР заинтересовались проектом строительства трассы "Джубга — Сочи"

Китайские компании заинтересованы в участии в проекте строительства трассы Джубга-Сочи в качестве концессионера, обсуждают такую возможность с "Автодором",... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:16

2023-09-20T16:16

2023-09-20T16:50

китай

строительство

в мире

россия

сочи

экономика

нижегородская область

игорь коваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759587788_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_14c2368e20c865e09fa8737974bdc67c.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Китайские компании заинтересованы в участии в проекте строительства трассы Джубга-Сочи в качестве концессионера, обсуждают такую возможность с "Автодором", сообщил журналистам первый замглавы госкомпании Игорь Коваль."Китайцы заинтересованы в реализации Южного кластера (трасса Джубга-Сочи - ред.) на сегодняшний момент… Они обличены в юридические лица на территории РФ. Соответственно, китайские организации, подконтрольные крупному китайскому холдингу, заинтересованы в участии в виде концессионеров в ряде наших проектов", - сказал он в кулуарах "Конференции-Форсайт", отвечая на вопрос о заинтересованности китайских компаний в проектах госкомпании.При этом Коваль уточнил, что в данном случае речь не идет о межправительственном кредите. "Эта история про то, что китайская подрядная организация может вполне себе участвовать на стороне концессионера и вкладывать деньги в проект. Такие обсуждения с китайскими партнерами у нас велись", - уточнил он."Автодор" уже имеет опыт взаимодействия с подрядчиками из Китая. Так, китайская CRCC строит участок трассы М-12 "Восток" длиной 107 километров на территории Нижегородской области.Также госкомпания взаимодействует с китайской CC7. В частности, весной делегации "Автодора" в Китае презентовали участок скоростной трассы G4216 в горной местности, где СС7 является одним из участников строительства тоннелепроходческих механизированных комплексов. При этом один из вариантов трассы Джубга-Сочи также предполагает работы на горной местности."Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании - трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется полностью открыть в конце 2023 года.

https://ria.ru/20230920/putin-1897537812.html

https://ria.ru/20230920/kitay-1897533208.html

китай

россия

сочи

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, строительство, в мире, россия, сочи, экономика, нижегородская область, игорь коваль, автодор