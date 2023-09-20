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Российские военные закрепились на высотах на севере Клещеевки - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 20.09.2023 (обновлено: 11:48 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/klescheevka-1897462673.html
Российские военные закрепились на высотах на севере Клещеевки
Российские военные закрепились на высотах на севере Клещеевки - РИА Новости, 20.09.2023
Российские военные закрепились на высотах на севере Клещеевки
Российские подразделения закрепились на высотах в северной части Клещеевки, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:17
2023-09-20T11:48
специальная военная операция на украине
клещеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские подразделения закрепились на высотах в северной части Клещеевки, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."За населенный пункт идут бои, не останавливаются, еще до освобождения Артемовска, если посмотреть правде в глаза &lt;…&gt; От населенного пункта практически ничего не осталось, на юго-западе сейчас находится противник, на окраинах попытался закрепиться. С северной части, где часть высот, там закрепились Вооруженные силы Российской Федерации. Сам населенный пункт находится в серой зоне", — сказал он.По словам Пушилина, Андреевка остается под огневым контролем российских войск, но закрепиться там негде.Села Клещеевка и Андреевка расположены к югу от Артемовска. Российские войска освободили их в ходе боев за город. Сейчас оба села находятся в так называемой серой зоне — как отмечал Пушилин, ВСУ удается периодически занимать позиции там, но российские подразделения выбивают и отодвигают противника.По информации Минобороны, украинские войска несут в Клещеевке огромные потери. Только за предыдущие сутки российская группировка отразила на этом направлении шесть атак, ВСУ потеряли порядка 255 военнослужащих.
https://ria.ru/20230920/vsu-1897447313.html
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клещеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные закрепились на высотах на севере Клещеевки

Пушилин: ВС России закрепились на высотах на севере Клещеевки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские подразделения закрепились на высотах в северной части Клещеевки, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
«
"За населенный пункт идут бои, не останавливаются, еще до освобождения Артемовска, если посмотреть правде в глаза <…> От населенного пункта практически ничего не осталось, на юго-западе сейчас находится противник, на окраинах попытался закрепиться. С северной части, где часть высот, там закрепились Вооруженные силы Российской Федерации. Сам населенный пункт находится в серой зоне", — сказал он.
По словам Пушилина, Андреевка остается под огневым контролем российских войск, но закрепиться там негде.
Села Клещеевка и Андреевка расположены к югу от Артемовска. Российские войска освободили их в ходе боев за город.
Сейчас оба села находятся в так называемой серой зоне — как отмечал Пушилин, ВСУ удается периодически занимать позиции там, но российские подразделения выбивают и отодвигают противника.
По информации Минобороны, украинские войска несут в Клещеевке огромные потери. Только за предыдущие сутки российская группировка отразила на этом направлении шесть атак, ВСУ потеряли порядка 255 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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