https://ria.ru/20230920/klescheevka-1897462673.html

Российские военные закрепились на высотах на севере Клещеевки

Российские военные закрепились на высотах на севере Клещеевки - РИА Новости, 20.09.2023

Российские военные закрепились на высотах на севере Клещеевки

Российские подразделения закрепились на высотах в северной части Клещеевки, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:17

2023-09-20T10:17

2023-09-20T11:48

специальная военная операция на украине

клещеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские подразделения закрепились на высотах в северной части Клещеевки, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."За населенный пункт идут бои, не останавливаются, еще до освобождения Артемовска, если посмотреть правде в глаза <…> От населенного пункта практически ничего не осталось, на юго-западе сейчас находится противник, на окраинах попытался закрепиться. С северной части, где часть высот, там закрепились Вооруженные силы Российской Федерации. Сам населенный пункт находится в серой зоне", — сказал он.По словам Пушилина, Андреевка остается под огневым контролем российских войск, но закрепиться там негде.Села Клещеевка и Андреевка расположены к югу от Артемовска. Российские войска освободили их в ходе боев за город. Сейчас оба села находятся в так называемой серой зоне — как отмечал Пушилин, ВСУ удается периодически занимать позиции там, но российские подразделения выбивают и отодвигают противника.По информации Минобороны, украинские войска несут в Клещеевке огромные потери. Только за предыдущие сутки российская группировка отразила на этом направлении шесть атак, ВСУ потеряли порядка 255 военнослужащих.

https://ria.ru/20230920/vsu-1897447313.html

клещеевка

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клещеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность