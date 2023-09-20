https://ria.ru/20230920/kitay-1897501178.html

В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится

В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится - РИА Новости, 20.09.2023

В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится

Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о сроках визита в Кремле сообщат, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:09

2023-09-20T12:09

2023-09-20T12:09

китай

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о сроках визита в Кремле сообщат, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Визит готовится. Мы сообщим своевременно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230901/putin-1893727067.html

китай

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика