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В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится - РИА Новости, 20.09.2023
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12:09 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/kitay-1897501178.html
В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится
В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится - РИА Новости, 20.09.2023
В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится
Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о сроках визита в Кремле сообщат, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:09
2023-09-20T12:09
китай
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о сроках визита в Кремле сообщат, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Визит готовится. Мы сообщим своевременно", - сказал Песков журналистам.
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китай, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Китай, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится

Песков пообещал своевременно сообщить о будущем визите Путина в Китай

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о сроках визита в Кремле сообщат, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Визит готовится. Мы сообщим своевременно", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время
1 сентября, 17:24
 
КитайРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
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