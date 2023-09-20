https://ria.ru/20230920/kitay-1897501178.html
В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится
В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится - РИА Новости, 20.09.2023
В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится
Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о сроках визита в Кремле сообщат, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:09
2023-09-20T12:09
2023-09-20T12:09
китай
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о сроках визита в Кремле сообщат, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Визит готовится. Мы сообщим своевременно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230901/putin-1893727067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Китай, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится
Песков пообещал своевременно сообщить о будущем визите Путина в Китай