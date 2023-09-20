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ФТС заявила о росте товарооборота России и Китая за восемь месяцев на 25% - РИА Новости, 20.09.2023
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10:01 20.09.2023 (обновлено: 10:02 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/kitay-1897457208.html
ФТС заявила о росте товарооборота России и Китая за восемь месяцев на 25%
ФТС заявила о росте товарооборота России и Китая за восемь месяцев на 25% - РИА Новости, 20.09.2023
ФТС заявила о росте товарооборота России и Китая за восемь месяцев на 25%
Товарооборот России и Китая за январь-август текущего года увеличился на 25%, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в телеграм-канале по итогам... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:01
2023-09-20T10:02
экономика
россия
китай
казань
владимир ивин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Китая за январь-август текущего года увеличился на 25%, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в телеграм-канале по итогам прошедшего в Казани 15-го заседания подкомиссии по таможенному сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств РФ и КНР. Как отмечают таможенники, мероприятие прошло в очном формате впервые после начала пандемии COVID-19. Российскую делегацию возглавил замруководителя ФТС России Владимир Ивин, китайскую – замруководителя Главного таможенного управления Китая Ван Линцзюнь. "Россия и Китай продолжат упрощать таможенные формальности и развивать торговлю - за 8 месяцев 2023 года она выросла на 25%", - говорится в сообщении. Там также добавляется, что в рамках встречи для поддержания темпов роста взаимной торговли стороны договорились развивать запущенные в прошлом году проекты по взаимному признанию национальных программ уполномоченного экономического оператора и по автоматизированному обмену сведениями о товарах. Кроме того, были намечены планы сотрудничества в использовании механизма "Единого окна", также стороны обменялись мнениями о предпринимаемых мерах по повышению пропускной способности пунктов пропуска на российско-китайской границе, сообщает ФТС. "ФТС России в том числе отметила особый интерес к организации постоянного круглосуточного режима работы одного из основных транспортных узлов – автомобильного пункта пропуска Забайкальск – Маньчжурия, а также аналогичного режима на автопереходе Пограничный – Суйфэньхэ с учетом разрушения из-за стихийного бедствия инфраструктуры близлежащего пункта пропуска Полтавка – Дуннин и пограничного моста через реку Гранитная", - добавляется в сообщении. Согласно обнародованным ранее данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в январе-августе 2023 года вырос на 32% и составил 155,1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230919/kitay-1897233336.html
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экономика, россия, китай, казань, владимир ивин, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Китай, Казань, Владимир Ивин, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
ФТС заявила о росте товарооборота России и Китая за восемь месяцев на 25%

ФТС РФ: рост товарооборота России и Китая за 8 месяцев составил 25%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Китая за январь-август текущего года увеличился на 25%, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в телеграм-канале по итогам прошедшего в Казани 15-го заседания подкомиссии по таможенному сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств РФ и КНР.
Как отмечают таможенники, мероприятие прошло в очном формате впервые после начала пандемии COVID-19. Российскую делегацию возглавил замруководителя ФТС России Владимир Ивин, китайскую – замруководителя Главного таможенного управления Китая Ван Линцзюнь.
"Россия и Китай продолжат упрощать таможенные формальности и развивать торговлю - за 8 месяцев 2023 года она выросла на 25%", - говорится в сообщении.
Там также добавляется, что в рамках встречи для поддержания темпов роста взаимной торговли стороны договорились развивать запущенные в прошлом году проекты по взаимному признанию национальных программ уполномоченного экономического оператора и по автоматизированному обмену сведениями о товарах.
Кроме того, были намечены планы сотрудничества в использовании механизма "Единого окна", также стороны обменялись мнениями о предпринимаемых мерах по повышению пропускной способности пунктов пропуска на российско-китайской границе, сообщает ФТС.
"ФТС России в том числе отметила особый интерес к организации постоянного круглосуточного режима работы одного из основных транспортных узлов – автомобильного пункта пропуска Забайкальск – Маньчжурия, а также аналогичного режима на автопереходе Пограничный – Суйфэньхэ с учетом разрушения из-за стихийного бедствия инфраструктуры близлежащего пункта пропуска Полтавка – Дуннин и пограничного моста через реку Гранитная", - добавляется в сообщении.
Согласно обнародованным ранее данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в январе-августе 2023 года вырос на 32% и составил 155,1 миллиарда долларов.
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ЭкономикаРоссияКитайКазаньВладимир ИвинФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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