https://ria.ru/20230920/karty-1897434525.html

"Все карты у Путина". Байден опозорился после заявления о России

"Все карты у Путина". Байден опозорился после заявления о России - РИА Новости, 20.09.2023

"Все карты у Путина". Байден опозорился после заявления о России

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента США Джо Байдена о необходимости противостоять "российской агрессии" на Украине. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T06:42

2023-09-20T06:42

2023-09-20T11:24

в мире

россия

украина

сша

леонид слуцкий (политик)

генеральная ассамблея оон

госдума рф

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835839727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f1d4b08c80e0553fff6fccb8e41a1b1.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента США Джо Байдена о необходимости противостоять "российской агрессии" на Украине."Украина не входит в НАТО. Они даже не в Европе. То, что происходит на Украине, — не наша проблема. Если ты хочешь противостоять агрессии, можешь начать с вывода американских войск из Сирии и Ирака", — высказался Gabe."Я помню времена, когда мы как нация могли голосовать за ведение прокси-войны!" — возмутился Hollywood99.eth."У Путина все карты", — прокомментировал MatthewJshow."Это не задача НАТО — контролировать мир. Украина — не часть НАТО", — добавил Larckening."Что ж, две трети мира не голосовали за осуждение России за ее действия", — напомнил DTQC.Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя выступление Зеленского на Генассамблее ООН, заявил, что Россия никому не угрожает, она защищает собственные национальные интересы, свою безопасность и спасает мир от возрождения нацизма.

https://ria.ru/20230919/bayden-1897361403.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, леонид слуцкий (политик), генеральная ассамблея оон, госдума рф, нато, джо байден