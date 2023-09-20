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"Все карты у Путина". Байден опозорился после заявления о России - РИА Новости, 20.09.2023
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06:42 20.09.2023 (обновлено: 11:24 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karty-1897434525.html
"Все карты у Путина". Байден опозорился после заявления о России
"Все карты у Путина". Байден опозорился после заявления о России - РИА Новости, 20.09.2023
"Все карты у Путина". Байден опозорился после заявления о России
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента США Джо Байдена о необходимости противостоять "российской агрессии" на Украине. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T06:42
2023-09-20T11:24
в мире
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украина
сша
леонид слуцкий (политик)
генеральная ассамблея оон
госдума рф
нато
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента США Джо Байдена о необходимости противостоять "российской агрессии" на Украине.&quot;Украина не входит в НАТО. Они даже не в Европе. То, что происходит на Украине, — не наша проблема. Если ты хочешь противостоять агрессии, можешь начать с вывода американских войск из Сирии и Ирака&quot;, — высказался Gabe."Я помню времена, когда мы как нация могли голосовать за ведение прокси-войны!" — возмутился Hollywood99.eth."У Путина все карты", — прокомментировал MatthewJshow."Это не задача НАТО — контролировать мир. Украина — не часть НАТО", — добавил Larckening."Что ж, две трети мира не голосовали за осуждение России за ее действия", — напомнил DTQC.Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя выступление Зеленского на Генассамблее ООН, заявил, что Россия никому не угрожает, она защищает собственные национальные интересы, свою безопасность и спасает мир от возрождения нацизма.
https://ria.ru/20230919/bayden-1897361403.html
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в мире, россия, украина, сша, леонид слуцкий (политик), генеральная ассамблея оон, госдума рф, нато, джо байден
В мире, Россия, Украина, США, Леонид Слуцкий (политик), Генеральная Ассамблея ООН, Госдума РФ, НАТО, Джо Байден

"Все карты у Путина". Байден опозорился после заявления о России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента США Джо Байдена о необходимости противостоять "российской агрессии" на Украине.
«

"Украина не входит в НАТО. Они даже не в Европе. То, что происходит на Украине, не наша проблема. Если ты хочешь противостоять агрессии, можешь начать с вывода американских войск из Сирии и Ирака", — высказался Gabe.

"Я помню времена, когда мы как нация могли голосовать за ведение прокси-войны!" — возмутился Hollywood99.eth.
"У Путина все карты", — прокомментировал MatthewJshow.
"Это не задача НАТО — контролировать мир. Украина — не часть НАТО", — добавил Larckening.
"Что ж, две трети мира не голосовали за осуждение России за ее действия", — напомнил DTQC.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя выступление Зеленского на Генассамблее ООН, заявил, что Россия никому не угрожает, она защищает собственные национальные интересы, свою безопасность и спасает мир от возрождения нацизма.
Президент США Джо Байден
"Россия уже боится". Байден оконфузился, выступая в ООН
Вчера, 18:53
 
В миреРоссияУкраинаСШАЛеонид Слуцкий (политик)Генеральная Ассамблея ООНГосдума РФНАТОДжо Байден
 
 
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