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"Все карты у Путина". Байден опозорился после заявления о России
"Все карты у Путина". Байден опозорился после заявления о России - РИА Новости, 20.09.2023
"Все карты у Путина". Байден опозорился после заявления о России
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента США Джо Байдена о необходимости противостоять "российской агрессии" на Украине. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T06:42
2023-09-20T06:42
2023-09-20T11:24
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента США Джо Байдена о необходимости противостоять "российской агрессии" на Украине."Украина не входит в НАТО. Они даже не в Европе. То, что происходит на Украине, — не наша проблема. Если ты хочешь противостоять агрессии, можешь начать с вывода американских войск из Сирии и Ирака", — высказался Gabe."Я помню времена, когда мы как нация могли голосовать за ведение прокси-войны!" — возмутился Hollywood99.eth."У Путина все карты", — прокомментировал MatthewJshow."Это не задача НАТО — контролировать мир. Украина — не часть НАТО", — добавил Larckening."Что ж, две трети мира не голосовали за осуждение России за ее действия", — напомнил DTQC.Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя выступление Зеленского на Генассамблее ООН, заявил, что Россия никому не угрожает, она защищает собственные национальные интересы, свою безопасность и спасает мир от возрождения нацизма.
https://ria.ru/20230919/bayden-1897361403.html
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в мире, россия, украина, сша, леонид слуцкий (политик), генеральная ассамблея оон, госдума рф, нато, джо байден
В мире, Россия, Украина, США, Леонид Слуцкий (политик), Генеральная Ассамблея ООН, Госдума РФ, НАТО, Джо Байден