https://ria.ru/20230920/karabakh-1897652130.html

Ереван заявил о необходимости международного вмешательства в Карабахе

Ереван заявил о необходимости международного вмешательства в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023

Ереван заявил о необходимости международного вмешательства в Карабахе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и заявил ему о необходимости срочного международного вмешательства... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T20:37

2023-09-20T20:37

2023-09-20T20:37

в мире

азербайджан

россия

энтони блинкен

арарат мирзоян

ереван

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и заявил ему о необходимости срочного международного вмешательства для остановки действий Азербайджана в ситуации в Нагорном Карабахе. "В разговоре с госсекретарем Блинкеном подчеркнул, что необходимо срочное международное вмешательство, чтобы остановить крупномасштабную агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха... все усилия по дестабилизации в Южном Кавказе должны быть предотвращены", - написал Мирзоян в соцсети X (бывшая Twitter). Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

азербайджан

россия

ереван

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в мире, азербайджан, россия, энтони блинкен, арарат мирзоян, ереван, ситуация в нагорном карабахе