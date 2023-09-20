https://ria.ru/20230920/karabakh-1897645718.html
Алиев заявил, что руководство Армении показало компетентность в Карабахе
Алиев заявил, что руководство Армении показало компетентность в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Алиев заявил, что руководство Армении показало компетентность в Карабахе
Руководство Армении показало компетентность по ситуации в Карабахе, Баку это оценивает, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:00
2023-09-20T20:00
2023-09-20T20:17
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
россия
ильхам алиев
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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Руководство Армении показало компетентность по ситуации в Карабахе, Баку это оценивает, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев."Руководство Армении продемонстрировало неожиданную политическую компетентность вчера, сегодня. Мы ценим это и рассматриваем как важный фактор", - заявил президент Азербайджана в своем обращении к нации в среду.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, армения, азербайджан, россия, ильхам алиев
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Армения, Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев
Алиев заявил, что руководство Армении показало компетентность в Карабахе
Алиев: руководство Армении показало политическую компетентности в Карабахе