https://ria.ru/20230920/karabakh-1897642101.html
Алиев заявил, что давал указание военным не подвергать население опасности
Алиев заявил, что давал указание военным не подвергать население опасности - РИА Новости, 20.09.2023
Алиев заявил, что давал указание военным не подвергать население опасности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал четкое поручение военным в ходе "антитеррористических мероприятий" не подвергать опасности население... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:38
2023-09-20T19:38
2023-09-20T20:10
в мире
баку
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
ереван
ильхам алиев
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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал четкое поручение военным в ходе "антитеррористических мероприятий" не подвергать опасности население Карабаха."Перед началом операции я еще раз дал всем нашим воинским формированиям серьезное поручение о том, чтобы армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не попало под удар в результате антитеррористических мероприятий, и гражданское население должно быть защищено. Мы добились этого, используя высокоточное оружие, и в то же время гражданское население почувствовало себя полностью защищенным благодаря профессионализму наших Вооруженных сил", – сказал он в обращении к народу."В то же время было дано указание не наносить никаких ударов по гражданской инфраструктуре, выводить из строя только военную инфраструктуру", - добавил Алиев.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
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в мире, баку, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, ереван, ильхам алиев
В мире, Баку, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Ереван, Ильхам Алиев
Алиев заявил, что давал указание военным не подвергать население опасности
Алиев: военным дали четкое указание не подвергать население Карабаха опасности
БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал четкое поручение военным в ходе "антитеррористических мероприятий" не подвергать опасности население Карабаха.
"Перед началом операции я еще раз дал всем нашим воинским формированиям серьезное поручение о том, чтобы армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не попало под удар в результате антитеррористических мероприятий, и гражданское население должно быть защищено. Мы добились этого, используя высокоточное оружие, и в то же время гражданское население почувствовало себя полностью защищенным благодаря профессионализму наших Вооруженных сил", – сказал он в обращении к народу.
"В то же время было дано указание не наносить никаких ударов по гражданской инфраструктуре, выводить из строя только военную инфраструктуру", - добавил Алиев.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване
назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе