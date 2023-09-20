https://ria.ru/20230920/karabakh-1897641603.html
Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Карабахе, заявил Алиев
Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Карабахе, заявил Алиев - РИА Новости, 20.09.2023
Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Карабахе, заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду о выполнении всех задач за сутки "локальных антитеррористических мероприятий" в Карабахе. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:35
2023-09-20T19:35
2023-09-20T20:02
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
в мире
ереван
ильхам алиев
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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду о выполнении всех задач за сутки "локальных антитеррористических мероприятий" в Карабахе."Всего за один день Азербайджан выполнил все поставленные в рамках локальных антитеррористических мер задачи. Террористы были ликвидированы, и армянская сторона в очередной раз поняла, что на ее провокации будет дан достойный ответ", - отметил Алиев в своем обращении к народу."В результате начала и успешного завершения антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет… Азербайджанские военные ликвидировали значительную часть армянского военного контингента в Карабахе за время антитеррористических мероприятий", - сказал Алиев в своем обращении к народу.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, в мире, ереван, ильхам алиев
Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Ереван, Ильхам Алиев
Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Карабахе, заявил Алиев
Алиев: Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Карабахе,