https://ria.ru/20230920/karabakh-1897641603.html

Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Карабахе, заявил Алиев

Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Карабахе, заявил Алиев - РИА Новости, 20.09.2023

Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Карабахе, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду о выполнении всех задач за сутки "локальных антитеррористических мероприятий" в Карабахе. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T19:35

2023-09-20T19:35

2023-09-20T20:02

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

в мире

ереван

ильхам алиев

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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду о выполнении всех задач за сутки "локальных антитеррористических мероприятий" в Карабахе."Всего за один день Азербайджан выполнил все поставленные в рамках локальных антитеррористических мер задачи. Террористы были ликвидированы, и армянская сторона в очередной раз поняла, что на ее провокации будет дан достойный ответ", - отметил Алиев в своем обращении к народу."В результате начала и успешного завершения антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет… Азербайджанские военные ликвидировали значительную часть армянского военного контингента в Карабахе за время антитеррористических мероприятий", - сказал Алиев в своем обращении к народу.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230919/armeniya-1897344482.html

азербайджан

ереван

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азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, в мире, ереван, ильхам алиев