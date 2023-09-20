https://ria.ru/20230920/karabakh-1897589063.html
Помощник Алиева заявил, что Баку за нормализацию отношений с Арменией
Помощник Алиева заявил, что Баку за нормализацию отношений с Арменией - РИА Новости, 20.09.2023
Помощник Алиева заявил, что Баку за нормализацию отношений с Арменией
Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией, заявил в среду помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:42
2023-09-20T16:42
2023-09-20T16:49
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 20 сен - РИА Новости. Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией, заявил в среду помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев."Целью Азербайджана является мирная интеграция жителей Карабаха армянского происхождения, и мы выступаем за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией"", - заявил Гаджиев на брифинге для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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ситуация в нагорном карабахе
Ситуация в Нагорном Карабахе
Помощник Алиева заявил, что Баку за нормализацию отношений с Арменией
Помощник Алиева: Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией