https://ria.ru/20230920/karabakh-1897587920.html

Баку заявил, что получил гарантии по разоружению формирований Армении

Баку заявил, что получил гарантии по разоружению формирований Армении - РИА Новости, 20.09.2023

Баку заявил, что получил гарантии по разоружению формирований Армении

Азербайджан получил гарантии того, что незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахе будут разоружены, военная техника будет передана Баку, заявил в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:37

2023-09-20T16:37

2023-09-20T16:58

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Азербайджан получил гарантии того, что незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахе будут разоружены, военная техника будет передана Баку, заявил в среду помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев."Присутствие в Карабахе около 10 тысяч армянских незаконных вооруженных формирований было неприемлемо… Азербайджан получил гарантии того, что незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахе будут разоружены, военная техника будет передана Баку", - отметил он.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230919/armeniya-1897344482.html

азербайджан

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азербайджан, ситуация в нагорном карабахе