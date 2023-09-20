Баку заявил, что получил гарантии по разоружению формирований Армении
Баку заявил, что получил гарантии по разоружению незаконных формирований Армении
© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Азербайджан получил гарантии того, что незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахе будут разоружены, военная техника будет передана Баку, заявил в среду помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.
"Присутствие в Карабахе около 10 тысяч армянских незаконных вооруженных формирований было неприемлемо… Азербайджан получил гарантии того, что незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахе будут разоружены, военная техника будет передана Баку", - отметил он.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.