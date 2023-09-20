https://ria.ru/20230920/karabakh-1897516984.html

Армения и Азербайджан остаются партнерами России, заявили в Кремле

Армения и Азербайджан остаются партнерами России, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.09.2023

Армения и Азербайджан остаются партнерами России, заявили в Кремле

Контакты РФ с Арменией продолжаются, она была и остается для РФ союзником и партнером, также продолжаются и контакты с Азербайджаном, который тоже является... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:04

2023-09-20T13:04

2023-09-20T13:04

ситуация в нагорном карабахе

дмитрий песков

азербайджан

армения

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884259892_0:192:3266:2029_1920x0_80_0_0_ea38c30d96a7b53613f967449ef223ab.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Контакты РФ с Арменией продолжаются, она была и остается для РФ союзником и партнером, также продолжаются и контакты с Азербайджаном, который тоже является важным партнером России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наши контакты и с армянской стороной. Армения была и остается нашим очень важным союзником, партнером, близкой нам страной. Также мы продолжаем контакты с Азербайджаном – это тоже очень важный наш партнер", - сказал Песков. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230920/miting-1897441310.html

азербайджан

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация в нагорном карабахе, дмитрий песков, азербайджан, армения, россия, в мире