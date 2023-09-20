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Минобороны России: миротворцы продолжат выполнять свои функции в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
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12:40 20.09.2023 (обновлено: 12:44 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897509669.html
Минобороны России: миротворцы продолжат выполнять свои функции в Карабахе
Минобороны России: миротворцы продолжат выполнять свои функции в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Минобороны России: миротворцы продолжат выполнять свои функции в Карабахе
Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:40
2023-09-20T12:44
нагорный карабах
россия
ситуация в нагорном карабахе
в мире
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях, сообщило Минобороны РФ."Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции. Оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха", - сказали в ведомстве.
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нагорный карабах, россия, ситуация в нагорном карабахе, в мире
Нагорный Карабах, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире
Минобороны России: миротворцы продолжат выполнять свои функции в Карабахе

МО РФ: миротворческий контингент продолжит выполнять свои функции в Карабахе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях, сообщило Минобороны РФ.
"Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции. Оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха", - сказали в ведомстве.
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Нагорный КарабахРоссияСитуация в Нагорном КарабахеВ мире
 
 
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