https://ria.ru/20230920/karabakh-1897509669.html

Минобороны России: миротворцы продолжат выполнять свои функции в Карабахе

Минобороны России: миротворцы продолжат выполнять свои функции в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023

Минобороны России: миротворцы продолжат выполнять свои функции в Карабахе

Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:40

2023-09-20T12:40

2023-09-20T12:44

нагорный карабах

россия

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях, сообщило Минобороны РФ."Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции. Оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230920/baku-1897502853.html

нагорный карабах

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нагорный карабах, россия, ситуация в нагорном карабахе, в мире