https://ria.ru/20230920/karabakh-1897509669.html
Минобороны России: миротворцы продолжат выполнять свои функции в Карабахе
Минобороны России: миротворцы продолжат выполнять свои функции в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Минобороны России: миротворцы продолжат выполнять свои функции в Карабахе
Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:40
2023-09-20T12:40
2023-09-20T12:44
нагорный карабах
россия
ситуация в нагорном карабахе
в мире
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях, сообщило Минобороны РФ."Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции. Оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха", - сказали в ведомстве.
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Нагорный Карабах, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире
Минобороны России: миротворцы продолжат выполнять свои функции в Карабахе
МО РФ: миротворческий контингент продолжит выполнять свои функции в Карабахе