https://ria.ru/20230920/karabakh-1897508539.html

Песков: российские военные в Карабахе не занимаются словесной схоластикой

Песков: российские военные в Карабахе не занимаются словесной схоластикой - РИА Новости, 20.09.2023

Песков: российские военные в Карабахе не занимаются словесной схоластикой

Российские военные в Карабахе не занимаются словесной схоластикой, а выполняют реальные дела, помогают эвакуировать мирное население, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:36

2023-09-20T12:36

2023-09-20T12:36

в мире

россия

азербайджан

дмитрий песков

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские военные в Карабахе не занимаются словесной схоластикой, а выполняют реальные дела, помогают эвакуировать мирное население, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наши контакты и с армянами в Карабахе. Потому что наши военные - они не занимаются такой, знаете, словесной схоластикой. Они делают конкретные дела, выполняют свою роль миротворцев, помогают эвакуировать гражданское население - прежде всего детей - из опасных зон, эта работа продолжается и днем, и ночью", - сказал Песков. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230920/baku-1897502853.html

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в мире, россия, азербайджан, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе