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МО Азербайджана: ВС не наносят удары по воинским формированиям Армении - РИА Новости, 20.09.2023
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12:32 20.09.2023 (обновлено: 12:53 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897507524.html
МО Азербайджана: ВС не наносят удары по воинским формированиям Армении
МО Азербайджана: ВС не наносят удары по воинским формированиям Армении - РИА Новости, 20.09.2023
МО Азербайджана: ВС не наносят удары по воинским формированиям Армении
Минобороны Азербайджана заявило, что не наносит удары по отступающим армянским "воинским формированиям" в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:32
2023-09-20T12:53
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
в мире
россия
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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что не наносит удары по отступающим армянским "воинским формированиям" в Нагорном Карабахе."Создаются условия для добровольного отступления личного состава вооруженных сил Армении в сопровождении наших технических средств. В подобных случаях удары по отступающим воинским формированиям не наносятся", - заявил на брифинге представитель минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.Ранее минобороны Азербайджана заявило, что достигнута договоренность о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе 20 сентября в 13.00 (12.00 мск).Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230920/oon-1897420531.html
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азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, россия
Азербайджан, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Россия
МО Азербайджана: ВС не наносят удары по воинским формированиям Армении

Минобороны Азербайджана: ВС не наносят удары по воинским формированиям Армении

© AP Photo / PHOTOLURE/Hayk ManukyanМост и контрольно-пропускной пункт на дороге в Нагорный Карабах
Мост и контрольно-пропускной пункт на дороге в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / PHOTOLURE/Hayk Manukyan
Мост и контрольно-пропускной пункт на дороге в Нагорный Карабах. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что не наносит удары по отступающим армянским "воинским формированиям" в Нагорном Карабахе.
"Создаются условия для добровольного отступления личного состава вооруженных сил Армении в сопровождении наших технических средств. В подобных случаях удары по отступающим воинским формированиям не наносятся", - заявил на брифинге представитель минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.
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СПЧ ООН призвал Азербайджан и Армению к переговорам
00:31
Ранее минобороны Азербайджана заявило, что достигнута договоренность о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе 20 сентября в 13.00 (12.00 мск).
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
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АзербайджанАрменияСитуация в Нагорном КарабахеВ миреРоссия
 
 
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