https://ria.ru/20230920/karabakh-1897507524.html

МО Азербайджана: ВС не наносят удары по воинским формированиям Армении

МО Азербайджана: ВС не наносят удары по воинским формированиям Армении - РИА Новости, 20.09.2023

МО Азербайджана: ВС не наносят удары по воинским формированиям Армении

Минобороны Азербайджана заявило, что не наносит удары по отступающим армянским "воинским формированиям" в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:32

2023-09-20T12:32

2023-09-20T12:53

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

в мире

россия

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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что не наносит удары по отступающим армянским "воинским формированиям" в Нагорном Карабахе."Создаются условия для добровольного отступления личного состава вооруженных сил Армении в сопровождении наших технических средств. В подобных случаях удары по отступающим воинским формированиям не наносятся", - заявил на брифинге представитель минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.Ранее минобороны Азербайджана заявило, что достигнута договоренность о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе 20 сентября в 13.00 (12.00 мск).Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230920/oon-1897420531.html

https://ria.ru/20230920/miting-1897441310.html

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азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, россия