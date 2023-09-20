МО Азербайджана: ВС не наносят удары по воинским формированиям Армении
Минобороны Азербайджана: ВС не наносят удары по воинским формированиям Армении
© AP Photo / PHOTOLURE/Hayk ManukyanМост и контрольно-пропускной пункт на дороге в Нагорный Карабах
© AP Photo / PHOTOLURE/Hayk Manukyan
Мост и контрольно-пропускной пункт на дороге в Нагорный Карабах. Архивное фото
БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что не наносит удары по отступающим армянским "воинским формированиям" в Нагорном Карабахе.
"Создаются условия для добровольного отступления личного состава вооруженных сил Армении в сопровождении наших технических средств. В подобных случаях удары по отступающим воинским формированиям не наносятся", - заявил на брифинге представитель минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.
Ранее минобороны Азербайджана заявило, что достигнута договоренность о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе 20 сентября в 13.00 (12.00 мск).
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.