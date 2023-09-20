Азербайджан заявил, что незаконные формирования в Карабахе сдадут оружие
Азербайджан заявил о разоружении армянских незаконных формирований в Карабахе
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин . Архивное фото
БАКУ, 20 сен - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило в среду о достижении договоренности о разоружении и расформировании армянских незаконных формирований в Карабахе.
В опубликованном в среду сообщении азербайджанское военное ведомство сообщило, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о "приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера" 20 сентября 2023 года в 13:00 на ряде условий.
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"Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются", - говорится в сообщении.
Кроме того, "параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника". "Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом", - отмечается в документе.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.