https://ria.ru/20230920/karabakh-1897501369.html

Баку заявил о достижении договоренности о приостановке операции в Карабахе

Баку заявил о достижении договоренности о приостановке операции в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023

Баку заявил о достижении договоренности о приостановке операции в Карабахе

Азербайджанские военные приостановят антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе сегодня в 13:00, сообщило Минобороны Азербайджана. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:10

2023-09-20T12:10

2023-09-20T13:07

в мире

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Азербайджанские военные приостановят антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе сегодня в 13:00, сообщило Минобороны Азербайджана.Как рассказали в ведомстве, представители армянского населения региона обратились к Баку через российских миротворцев. Операция будет остановлена при выполнении ряда условий."Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования Вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения Вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются", — говорится в сообщении.В администрации президента Азербайджана анонсировали встречу с армянами Карабаха по вопросу реинтеграции, она состоится завтра в Евлахе.Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного замглавы МИД Армении, в Ереване понимают готовность армянского населения Карабаха к переговорам с Баку.Армия Азербайджана за минувшие сутки взяла под контроль более 90 боевых позиций армянских вооруженных формирований, заявил представитель азербайджанского Минобороны Анар Эйвазов."Локальные антитеррористические мероприятия"Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897433945.html

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в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе