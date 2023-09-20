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Баку заявил о достижении договоренности о приостановке операции в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
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12:10 20.09.2023 (обновлено: 13:07 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897501369.html
Баку заявил о достижении договоренности о приостановке операции в Карабахе
Баку заявил о достижении договоренности о приостановке операции в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Баку заявил о достижении договоренности о приостановке операции в Карабахе
Азербайджанские военные приостановят антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе сегодня в 13:00, сообщило Минобороны Азербайджана. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:10
2023-09-20T13:07
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Азербайджанские военные приостановят антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе сегодня в 13:00, сообщило Минобороны Азербайджана.Как рассказали в ведомстве, представители армянского населения региона обратились к Баку через российских миротворцев. Операция будет остановлена при выполнении ряда условий.&quot;Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования Вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения Вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются&quot;, — говорится в сообщении.В администрации президента Азербайджана анонсировали встречу с армянами Карабаха по вопросу реинтеграции, она состоится завтра в Евлахе.Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного замглавы МИД Армении, в Ереване понимают готовность армянского населения Карабаха к переговорам с Баку.Армия Азербайджана за минувшие сутки взяла под контроль более 90 боевых позиций армянских вооруженных формирований, заявил представитель азербайджанского Минобороны Анар Эйвазов."Локальные антитеррористические мероприятия"Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897433945.html
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897467918.html
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в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе
Баку заявил о достижении договоренности о приостановке операции в Карабахе

Азербайджан заявил о достижении договоренности приостановить операцию в Карабахе

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкАвтомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
Перейти в медиабанк
Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Азербайджанские военные приостановят антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе сегодня в 13:00, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как рассказали в ведомстве, представители армянского населения региона обратились к Баку через российских миротворцев. Операция будет остановлена при выполнении ряда условий.
«

"Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования Вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения Вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются", — говорится в сообщении.

В администрации президента Азербайджана анонсировали встречу с армянами Карабаха по вопросу реинтеграции, она состоится завтра в Евлахе.
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного замглавы МИД Армении, в Ереване понимают готовность армянского населения Карабаха к переговорам с Баку.
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Армия Азербайджана за минувшие сутки взяла под контроль более 90 боевых позиций армянских вооруженных формирований, заявил представитель азербайджанского Минобороны Анар Эйвазов.

"Локальные антитеррористические мероприятия"

Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.
В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
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