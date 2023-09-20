https://ria.ru/20230920/karabakh-1897452034.html

В Азербайджане опровергли информацию об обстреле Мардакерта в Карабахе

В Азербайджане опровергли информацию об обстреле Мардакерта в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023

В Азербайджане опровергли информацию об обстреле Мардакерта в Карабахе

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле районного города Мардакерт в северной части Карабаха. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:48

2023-09-20T09:48

2023-09-20T10:21

в мире

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле районного города Мардакерт в северной части Карабаха."Информация, распространяемая в армянской прессе о якобы обстреле нашими вооруженными силами населенного пункта Агдере (азербайджанское название Мардакерта - ред.), не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем данную информацию", - сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.Ранее в среду минобороны Азербайджана сообщило об успешном продолжении военной операции в Карабахе. Накануне Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Карабахе для восстановления конституционного строя. Условием для установления мира в регионе Баку назвал полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230920/aliev-1897436984.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897459436.html

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в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе