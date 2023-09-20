https://ria.ru/20230920/karabakh-1897439892.html

Ереван заявил о важности запуска механизмов ОБСЕ в ситуации с Карабахом

Ереван заявил о важности запуска механизмов ОБСЕ в ситуации с Карабахом - РИА Новости, 20.09.2023

Ереван заявил о важности запуска механизмов ОБСЕ в ситуации с Карабахом

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи призвал... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:22

2023-09-20T08:22

2023-09-20T08:36

в мире

обсе

армения

арарат мирзоян

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи призвал срочно запустить механизмы ОБСЕ, чтобы остановить конфликт в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что в ходе встречи в Нью-Йорке Мирзоян отметил, что Баку, руководствуясь чувством безнаказанности, воспринимает отсутствие сдерживающих мер со стороны международных структур как вседозволенность и стремится к этнической чистке в Нагорном Карабахе путем применения открытой силы."Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность срочного запуска соответствующих механизмов ОБСЕ", - говорится в сообщении.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ, в свою очередь, призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве также отметили, что российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России также призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией".В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230920/aliev-1897436984.html

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в мире, обсе, армения, арарат мирзоян, ситуация в нагорном карабахе