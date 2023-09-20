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МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
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00:50 20.09.2023 (обновлено: 01:35 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897421838.html
МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе
МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе
Конфликтующие в Карабахе стороны должны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия, а также исключить жертвы среди гражданского населения... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T00:50
2023-09-20T01:35
в мире
россия
ситуация в нагорном карабахе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Конфликтующие в Карабахе стороны должны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия, а также исключить жертвы среди гражданского населения. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД."В связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения", — подчеркивается в документе.В МИД считают, что на судьбу урегулирования конфликта "кардинально повлияло признание Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана"."Это изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента (РМК)", — указали в министерстве.С момента своего размещения в регионе РМК добросовестно выполнял задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между Баку и Ереваном, напомнили в ведомстве.МИД также указал, что миротворцы координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации "на земле", а также содействовали запуску прямого диалога между Азербайджаном и Степанакертом". При этом РМК и сейчас поддерживает гражданское населения, оказывая медицинскую помощь и проводя эвакуации, сообщили в министерстве.&quot;Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха&quot;, — заключили в ведомстве.Днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.В МИД России выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.Конфликт в КарабахеОсенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Баку мирных договоренностей 2020 года.В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор можно подписать уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.
https://ria.ru/20230920/zasedanie-1897423481.html
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в мире, россия, ситуация в нагорном карабахе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, армения
В мире, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Азербайджан, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Армения
МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе

МИД России призвал стороны в Карабахе немедленно остановить кровопролитие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Конфликтующие в Карабахе стороны должны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия, а также исключить жертвы среди гражданского населения. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.
«
"В связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения", — подчеркивается в документе.
В МИД считают, что на судьбу урегулирования конфликта "кардинально повлияло признание Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана".
"Это изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента (РМК)", — указали в министерстве.
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С момента своего размещения в регионе РМК добросовестно выполнял задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между Баку и Ереваном, напомнили в ведомстве.
МИД также указал, что миротворцы координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации "на земле", а также содействовали запуску прямого диалога между Азербайджаном и Степанакертом". При этом РМК и сейчас поддерживает гражданское населения, оказывая медицинскую помощь и проводя эвакуации, сообщили в министерстве.
«

"Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха", — заключили в ведомстве.

Днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.
В МИД России выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
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Конфликт в Карабахе

Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.
В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Баку мирных договоренностей 2020 года.
В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор можно подписать уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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В миреРоссияСитуация в Нагорном КарабахеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АзербайджанНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам АлиевАрмения
 
 
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