МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе
МИД России призвал стороны в Карабахе немедленно остановить кровопролитие
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Конфликтующие в Карабахе стороны должны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия, а также исключить жертвы среди гражданского населения. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.
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"В связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения", — подчеркивается в документе.
В МИД считают, что на судьбу урегулирования конфликта "кардинально повлияло признание Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана".
"Это изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента (РМК)", — указали в министерстве.
С момента своего размещения в регионе РМК добросовестно выполнял задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между Баку и Ереваном, напомнили в ведомстве.
МИД также указал, что миротворцы координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации "на земле", а также содействовали запуску прямого диалога между Азербайджаном и Степанакертом". При этом РМК и сейчас поддерживает гражданское населения, оказывая медицинскую помощь и проводя эвакуации, сообщили в министерстве.
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"Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха", — заключили в ведомстве.
Днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.
В МИД России выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
Конфликт в Карабахе
Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.
В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Баку мирных договоренностей 2020 года.
В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор можно подписать уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.