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Гладков рассказал об покупке инструментов для белгородских музыкальных школ - РИА Новости, 20.09.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
11:46 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/instrumenty-1897493854.html
Гладков рассказал об покупке инструментов для белгородских музыкальных школ
Гладков рассказал об покупке инструментов для белгородских музыкальных школ - РИА Новости, 20.09.2023
Гладков рассказал об покупке инструментов для белгородских музыкальных школ
Девять музыкальных школ Белгородской области получили в этом году новые музыкальные инструменты на сумму 50 миллионов рублей по нацпроекту "Культура", сообщил... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:46
2023-09-20T11:46
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Девять музыкальных школ Белгородской области получили в этом году новые музыкальные инструменты на сумму 50 миллионов рублей по нацпроекту "Культура", сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В девять музыкальных школах нашей области приобрели в этом году новые музыкальные инструменты на сумму более 50 миллионов рублей в рамках национального проекта "Культура". Например, в Ракитном у нас занимается 360 детей, а в целом по области в этих школах занимаются более трех тысяч человек", - сообщил Гладков. Он рассказал, что в поселке Ракитном дети теперь имеют возможность заниматься на новых духовых инструментах, акустическом пианино, баяне, аккордеоне и других инструментах. Глава региона выразил надежду на то, что все дети, которые имеют склонность к творчеству, будут иметь достойные условия для развития своих талантов. По данным пресс-службы регионального правительства, в рамках мероприятий национального проекта "Культура" в этом году оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой девять детских школ искусств области. На эти цели выделено 50,3 миллиона рублей, из которых 46,2 миллиона рублей – из федерального бюджета. "В настоящий момент поставка закупленного оборудования и инструментов школы завершена, кассовое исполнение выделенных средств составляет 100%", - отметили в правительстве. Так, новые инструменты получили школы в Валуйках, Губкине, поселке Прохоровка, Старого Оскола, Шебекино и других.
https://ria.ru/20230831/gladkov-1893352074.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал об покупке инструментов для белгородских музыкальных школ

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Девять музыкальных школ Белгородской области получили в этом году новые музыкальные инструменты на сумму 50 миллионов рублей по нацпроекту "Культура", сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В девять музыкальных школах нашей области приобрели в этом году новые музыкальные инструменты на сумму более 50 миллионов рублей в рамках национального проекта "Культура". Например, в Ракитном у нас занимается 360 детей, а в целом по области в этих школах занимаются более трех тысяч человек", - сообщил Гладков.
Он рассказал, что в поселке Ракитном дети теперь имеют возможность заниматься на новых духовых инструментах, акустическом пианино, баяне, аккордеоне и других инструментах. Глава региона выразил надежду на то, что все дети, которые имеют склонность к творчеству, будут иметь достойные условия для развития своих талантов.
По данным пресс-службы регионального правительства, в рамках мероприятий национального проекта "Культура" в этом году оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой девять детских школ искусств области. На эти цели выделено 50,3 миллиона рублей, из которых 46,2 миллиона рублей – из федерального бюджета. "В настоящий момент поставка закупленного оборудования и инструментов школы завершена, кассовое исполнение выделенных средств составляет 100%", - отметили в правительстве.
Так, новые инструменты получили школы в Валуйках, Губкине, поселке Прохоровка, Старого Оскола, Шебекино и других.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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