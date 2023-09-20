https://ria.ru/20230920/instrumenty-1897493854.html

Гладков рассказал об покупке инструментов для белгородских музыкальных школ

Гладков рассказал об покупке инструментов для белгородских музыкальных школ - РИА Новости, 20.09.2023

Гладков рассказал об покупке инструментов для белгородских музыкальных школ

Девять музыкальных школ Белгородской области получили в этом году новые музыкальные инструменты на сумму 50 миллионов рублей по нацпроекту "Культура", сообщил... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:46

2023-09-20T11:46

2023-09-20T11:46

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Девять музыкальных школ Белгородской области получили в этом году новые музыкальные инструменты на сумму 50 миллионов рублей по нацпроекту "Культура", сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В девять музыкальных школах нашей области приобрели в этом году новые музыкальные инструменты на сумму более 50 миллионов рублей в рамках национального проекта "Культура". Например, в Ракитном у нас занимается 360 детей, а в целом по области в этих школах занимаются более трех тысяч человек", - сообщил Гладков. Он рассказал, что в поселке Ракитном дети теперь имеют возможность заниматься на новых духовых инструментах, акустическом пианино, баяне, аккордеоне и других инструментах. Глава региона выразил надежду на то, что все дети, которые имеют склонность к творчеству, будут иметь достойные условия для развития своих талантов. По данным пресс-службы регионального правительства, в рамках мероприятий национального проекта "Культура" в этом году оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой девять детских школ искусств области. На эти цели выделено 50,3 миллиона рублей, из которых 46,2 миллиона рублей – из федерального бюджета. "В настоящий момент поставка закупленного оборудования и инструментов школы завершена, кассовое исполнение выделенных средств составляет 100%", - отметили в правительстве. Так, новые инструменты получили школы в Валуйках, Губкине, поселке Прохоровка, Старого Оскола, Шебекино и других.

https://ria.ru/20230831/gladkov-1893352074.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, вячеслав гладков