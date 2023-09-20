Рейтинг@Mail.ru
Киев выразил надежду на компромисс с соседями по импорту зерна - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/import-1897602574.html
Киев выразил надежду на компромисс с соседями по импорту зерна
Киев выразил надежду на компромисс с соседями по импорту зерна - РИА Новости, 20.09.2023
Киев выразил надежду на компромисс с соседями по импорту зерна
Киев работает с Европейской комиссией, Польшей, Словакией и Венгрией над достижением компромисса в вопросе импорта украинской агропродукции, сообщил заместитель РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:15
2023-09-20T17:15
польша
словакия
зерновая сделка
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
тарас качка
венгрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:173:2103:1356_1920x0_80_0_0_a8a22dcbfa2ccef8567812baf67b0b01.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Киев работает с Европейской комиссией, Польшей, Словакией и Венгрией над достижением компромисса в вопросе импорта украинской агропродукции, сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Ранее он заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. "Сейчас мы работаем с этими государствами (Польшей, Словакией и Венгрией – ред.) и с Европейской комиссией над достижением компромисса. И я надеюсь, что на этой неделе у нас будут хорошие новости по поводу того, что мы согласовали механизм взаимодействия, который устроит всех и позволит избежать формальных запретов в нашей двусторонней торговле", - приводит слова Качки пресс-служба Минэкономики на сайте ведомства. Он отметил, что иски во Всемирную торговую организацию не является основным инструментом решения проблемы, это реакция на запреты со стороны Польши, Словакии и Венгрии. "В идеале мы хотим избежать долгой судебной тяжбы в рамках Всемирной торговой организации. Наш приоритет - достичь взаимопонимания с нашими соседями путем переговоров", - отметил Качка. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html
https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html
польша
словакия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:0:1869:1402_1920x0_80_0_0_c9c88ee1527de944c74f6c832f42d75e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, словакия, зерновая сделка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), тарас качка, венгрия, в мире
Польша, Словакия, Зерновая сделка, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Тарас Качка, Венгрия, В мире
Киев выразил надежду на компромисс с соседями по импорту зерна

Качка: Украина надеется на компромисс с соседними странами по импорту зерна

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи
Разгрузка украинского зерна с баржи - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Киев работает с Европейской комиссией, Польшей, Словакией и Венгрией над достижением компромисса в вопросе импорта украинской агропродукции, сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.
Ранее он заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Двойной продовольственный провал: Запад пожинает плоды санкций
23 июля, 08:00
"Сейчас мы работаем с этими государствами (Польшей, Словакией и Венгрией – ред.) и с Европейской комиссией над достижением компромисса. И я надеюсь, что на этой неделе у нас будут хорошие новости по поводу того, что мы согласовали механизм взаимодействия, который устроит всех и позволит избежать формальных запретов в нашей двусторонней торговле", - приводит слова Качки пресс-служба Минэкономики на сайте ведомства.
Он отметил, что иски во Всемирную торговую организацию не является основным инструментом решения проблемы, это реакция на запреты со стороны Польши, Словакии и Венгрии.
"В идеале мы хотим избежать долгой судебной тяжбы в рамках Всемирной торговой организации. Наш приоритет - достичь взаимопонимания с нашими соседями путем переговоров", - отметил Качка.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Санкции не помогли: на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России
29 августа, 08:00
 
ПольшаСловакияЗерновая сделкаЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)Тарас КачкаВенгрияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала