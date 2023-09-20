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Киев выразил надежду на компромисс с соседями по импорту зерна
Киев выразил надежду на компромисс с соседями по импорту зерна - РИА Новости, 20.09.2023
Киев выразил надежду на компромисс с соседями по импорту зерна
Киев работает с Европейской комиссией, Польшей, Словакией и Венгрией над достижением компромисса в вопросе импорта украинской агропродукции, сообщил заместитель РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:15
2023-09-20T17:15
2023-09-20T17:15
польша
словакия
зерновая сделка
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
тарас качка
венгрия
в мире
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Киев работает с Европейской комиссией, Польшей, Словакией и Венгрией над достижением компромисса в вопросе импорта украинской агропродукции, сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Ранее он заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. "Сейчас мы работаем с этими государствами (Польшей, Словакией и Венгрией – ред.) и с Европейской комиссией над достижением компромисса. И я надеюсь, что на этой неделе у нас будут хорошие новости по поводу того, что мы согласовали механизм взаимодействия, который устроит всех и позволит избежать формальных запретов в нашей двусторонней торговле", - приводит слова Качки пресс-служба Минэкономики на сайте ведомства. Он отметил, что иски во Всемирную торговую организацию не является основным инструментом решения проблемы, это реакция на запреты со стороны Польши, Словакии и Венгрии. "В идеале мы хотим избежать долгой судебной тяжбы в рамках Всемирной торговой организации. Наш приоритет - достичь взаимопонимания с нашими соседями путем переговоров", - отметил Качка. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, словакия, зерновая сделка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), тарас качка, венгрия, в мире
Польша, Словакия, Зерновая сделка, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Тарас Качка, Венгрия, В мире
Киев выразил надежду на компромисс с соседями по импорту зерна
Качка: Украина надеется на компромисс с соседними странами по импорту зерна
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости.
Киев работает с Европейской комиссией, Польшей, Словакией и Венгрией над достижением компромисса в вопросе импорта украинской агропродукции, сообщил заместитель министра экономики
Украины Тарас Качка.
Ранее он заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.
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"Сейчас мы работаем с этими государствами (Польшей, Словакией и Венгрией – ред.) и с Европейской комиссией над достижением компромисса. И я надеюсь, что на этой неделе у нас будут хорошие новости по поводу того, что мы согласовали механизм взаимодействия, который устроит всех и позволит избежать формальных запретов в нашей двусторонней торговле", - приводит слова Качки пресс-служба Минэкономики на сайте ведомства.
Он отметил, что иски во Всемирную торговую организацию не является основным инструментом решения проблемы, это реакция на запреты со стороны Польши, Словакии и Венгрии.
"В идеале мы хотим избежать долгой судебной тяжбы в рамках Всемирной торговой организации. Наш приоритет - достичь взаимопонимания с нашими соседями путем переговоров", - отметил Качка.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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