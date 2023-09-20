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Киев выразил надежду на компромисс с соседями по импорту зерна

Киев выразил надежду на компромисс с соседями по импорту зерна - РИА Новости, 20.09.2023

Киев выразил надежду на компромисс с соседями по импорту зерна

Киев работает с Европейской комиссией, Польшей, Словакией и Венгрией над достижением компромисса в вопросе импорта украинской агропродукции, сообщил заместитель РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:15

2023-09-20T17:15

2023-09-20T17:15

польша

словакия

зерновая сделка

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

тарас качка

венгрия

в мире

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Киев работает с Европейской комиссией, Польшей, Словакией и Венгрией над достижением компромисса в вопросе импорта украинской агропродукции, сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Ранее он заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. "Сейчас мы работаем с этими государствами (Польшей, Словакией и Венгрией – ред.) и с Европейской комиссией над достижением компромисса. И я надеюсь, что на этой неделе у нас будут хорошие новости по поводу того, что мы согласовали механизм взаимодействия, который устроит всех и позволит избежать формальных запретов в нашей двусторонней торговле", - приводит слова Качки пресс-служба Минэкономики на сайте ведомства. Он отметил, что иски во Всемирную торговую организацию не является основным инструментом решения проблемы, это реакция на запреты со стороны Польши, Словакии и Венгрии. "В идеале мы хотим избежать долгой судебной тяжбы в рамках Всемирной торговой организации. Наш приоритет - достичь взаимопонимания с нашими соседями путем переговоров", - отметил Качка. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

польша

словакия

венгрия

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польша, словакия, зерновая сделка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), тарас качка, венгрия, в мире