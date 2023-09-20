https://ria.ru/20230920/ii-1897449499.html

В Москве вступил в силу ГОСТ для сервисов ИИ в медицине

В Москве вступил в силу ГОСТ для сервисов ИИ в медицине - РИА Новости, 20.09.2023

В Москве вступил в силу ГОСТ для сервисов ИИ в медицине

Разработанный с участием московских рентгенологов ГОСТ, необходимый для безопасного проектирования и технического обслуживания систем искусственного интеллекта... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:39

2023-09-20T09:39

2023-09-20T09:39

общество

технологии

москва

россия

анастасия ракова

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Разработанный с участием московских рентгенологов ГОСТ, необходимый для безопасного проектирования и технического обслуживания систем искусственного интеллекта в клинической медицине вступил в силу, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, которое идет в московском здравоохранении, поставило вопрос о необходимости принятия норм, регламентирующих его использование. Этому вопросу уделяется особое внимание: столичные специалисты работают над стандартами уже третий год. "Новый ГОСТ — уже 11-й созданный в России стандарт для тестирования искусственного интеллекта, он не имеет аналогов в мире. Документ определяет требования для каждого процесса жизненного цикла систем искусственного интеллекта. Использование стандартов обеспечит внедрение только проверенных, надежных решений в практическую медицину, поможет в разработке новых нейросетей и тестировании существующих", — приводятся ее слова на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что новый стандарт дополняет существующий ГОСТ IEC 62304-2022. "Авторы добавили в набор процессов жизненного цикла программного обеспечения медицинских изделий необходимость проведения мониторинга системы искусственного интеллекта на всех этапах, связанных с эксплуатацией", — добавили в материале.

https://ria.ru/20230917/meditsina-1896769099.html

https://ria.ru/20230912/medpomosch-1895878032.html

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общество, технологии, москва, россия, анастасия ракова