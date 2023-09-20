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В Москве вступил в силу ГОСТ для сервисов ИИ в медицине - РИА Новости, 20.09.2023
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09:39 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/ii-1897449499.html
В Москве вступил в силу ГОСТ для сервисов ИИ в медицине
В Москве вступил в силу ГОСТ для сервисов ИИ в медицине - РИА Новости, 20.09.2023
В Москве вступил в силу ГОСТ для сервисов ИИ в медицине
Разработанный с участием московских рентгенологов ГОСТ, необходимый для безопасного проектирования и технического обслуживания систем искусственного интеллекта... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:39
2023-09-20T09:39
общество
технологии
москва
россия
анастасия ракова
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Разработанный с участием московских рентгенологов ГОСТ, необходимый для безопасного проектирования и технического обслуживания систем искусственного интеллекта в клинической медицине вступил в силу, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, которое идет в московском здравоохранении, поставило вопрос о необходимости принятия норм, регламентирующих его использование. Этому вопросу уделяется особое внимание: столичные специалисты работают над стандартами уже третий год. "Новый ГОСТ — уже 11-й созданный в России стандарт для тестирования искусственного интеллекта, он не имеет аналогов в мире. Документ определяет требования для каждого процесса жизненного цикла систем искусственного интеллекта. Использование стандартов обеспечит внедрение только проверенных, надежных решений в практическую медицину, поможет в разработке новых нейросетей и тестировании существующих", — приводятся ее слова на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что новый стандарт дополняет существующий ГОСТ IEC 62304-2022. "Авторы добавили в набор процессов жизненного цикла программного обеспечения медицинских изделий необходимость проведения мониторинга системы искусственного интеллекта на всех этапах, связанных с эксплуатацией", — добавили в материале.
https://ria.ru/20230917/meditsina-1896769099.html
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общество, технологии, москва, россия, анастасия ракова
Общество, Технологии, Москва, Россия, Анастасия Ракова
В Москве вступил в силу ГОСТ для сервисов ИИ в медицине

Мэрия: в Москве вступил в силу ГОСТ для сервисов ИИ в медицине

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Разработанный с участием московских рентгенологов ГОСТ, необходимый для безопасного проектирования и технического обслуживания систем искусственного интеллекта в клинической медицине вступил в силу, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, которое идет в московском здравоохранении, поставило вопрос о необходимости принятия норм, регламентирующих его использование. Этому вопросу уделяется особое внимание: столичные специалисты работают над стандартами уже третий год.
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"Новый ГОСТ — уже 11-й созданный в России стандарт для тестирования искусственного интеллекта, он не имеет аналогов в мире. Документ определяет требования для каждого процесса жизненного цикла систем искусственного интеллекта. Использование стандартов обеспечит внедрение только проверенных, надежных решений в практическую медицину, поможет в разработке новых нейросетей и тестировании существующих", — приводятся ее слова на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что новый стандарт дополняет существующий ГОСТ IEC 62304-2022.
"Авторы добавили в набор процессов жизненного цикла программного обеспечения медицинских изделий необходимость проведения мониторинга системы искусственного интеллекта на всех этапах, связанных с эксплуатацией", — добавили в материале.
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12 сентября, 16:35
 
ОбществоТехнологииМоскваРоссияАнастасия Ракова
 
 
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