В Москве вступил в силу ГОСТ для сервисов ИИ в медицине
Мэрия: в Москве вступил в силу ГОСТ для сервисов ИИ в медицине
© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Разработанный с участием московских рентгенологов ГОСТ, необходимый для безопасного проектирования и технического обслуживания систем искусственного интеллекта в клинической медицине вступил в силу, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, которое идет в московском здравоохранении, поставило вопрос о необходимости принятия норм, регламентирующих его использование. Этому вопросу уделяется особое внимание: столичные специалисты работают над стандартами уже третий год.
"Новый ГОСТ — уже 11-й созданный в России стандарт для тестирования искусственного интеллекта, он не имеет аналогов в мире. Документ определяет требования для каждого процесса жизненного цикла систем искусственного интеллекта. Использование стандартов обеспечит внедрение только проверенных, надежных решений в практическую медицину, поможет в разработке новых нейросетей и тестировании существующих", — приводятся ее слова на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что новый стандарт дополняет существующий ГОСТ IEC 62304-2022.
"Авторы добавили в набор процессов жизненного цикла программного обеспечения медицинских изделий необходимость проведения мониторинга системы искусственного интеллекта на всех этапах, связанных с эксплуатацией", — добавили в материале.