https://ria.ru/20230920/gumpomosch-1897536488.html

Воронежские предприниматели передали в зону СВО гумпомощь на 80 млн руб

Воронежские предприниматели передали в зону СВО гумпомощь на 80 млн руб - РИА Новости, 20.09.2023

Воронежские предприниматели передали в зону СВО гумпомощь на 80 млн руб

Предприниматели из Ольховатского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО гуманитарные грузы на общую сумму 80 миллионов рублей, сообщила в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:07

2023-09-20T14:07

2023-09-20T14:08

надежные люди

ольховатский район

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Предприниматели из Ольховатского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО гуманитарные грузы на общую сумму 80 миллионов рублей, сообщила в среду администрация района. "Более 80 миллионов рублей — такой объем гуманитарной помощи в денежном выражении с начала СВО отправили в поддержку российской армии Олег и Елена Ащеуловы. Предприниматели занимаются волонтерской деятельностью с первых дней спецоперации", - говорится в телеграм-канале райадминистрации. В частности, гуманитарные грузы формируются из строительных материалов, инструментов, бутилированной воды, в холодное время - печей-буржуек. "Ащеуловы за счет своих средств и благотворительных сборов приобрели экипировку и снаряжение для мобилизованных мужчин Ольховатского района", - отмечают районные власти. В сборе помощи также принимают участие администрация района, работники бюджетной сферы, индивидуальные предприниматели, фермеры, депутаты и простые жители.

https://ria.ru/20230913/gumpomosch-1896098327.html

ольховатский район

воронежская область

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ольховатский район, воронежская область