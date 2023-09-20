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Лавров начал программу участия в ГА ООН со встречи с главой МИД Иордании
Лавров начал программу участия в ГА ООН со встречи с главой МИД Иордании - РИА Новости, 20.09.2023
Лавров начал программу участия в ГА ООН со встречи с главой МИД Иордании
Глава МИД РФ Сергей Лавров начал программу участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН со встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:30
2023-09-20T17:30
2023-09-20T17:30
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров начал программу участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН со встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. Встреча состоялась в комнате российской делегации в штаб-квартире организации. Стороны тепло поприветствовали друг друга. Беседа состоялась в закрытом для прессы режиме. В ближайшие часы ожидается выступление Лаврова на Совете Безопасности по Украине.
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в мире, россия, иордания, сергей лавров, оон, украина
В мире, Россия, Иордания, Сергей Лавров, ООН, Украина
Лавров начал программу участия в ГА ООН со встречи с главой МИД Иордании
Лавров начал программу участия в сессии ГА ООН со встречи с главой МИД Иордании