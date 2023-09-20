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Лавров начал программу участия в ГА ООН со встречи с главой МИД Иордании - РИА Новости, 20.09.2023
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17:30 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/genassambleya-1897607611.html
Лавров начал программу участия в ГА ООН со встречи с главой МИД Иордании
Лавров начал программу участия в ГА ООН со встречи с главой МИД Иордании - РИА Новости, 20.09.2023
Лавров начал программу участия в ГА ООН со встречи с главой МИД Иордании
Глава МИД РФ Сергей Лавров начал программу участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН со встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:30
2023-09-20T17:30
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сергей лавров
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров начал программу участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН со встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. Встреча состоялась в комнате российской делегации в штаб-квартире организации. Стороны тепло поприветствовали друг друга. Беседа состоялась в закрытом для прессы режиме. В ближайшие часы ожидается выступление Лаврова на Совете Безопасности по Украине.
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в мире, россия, иордания, сергей лавров, оон, украина
В мире, Россия, Иордания, Сергей Лавров, ООН, Украина
Лавров начал программу участия в ГА ООН со встречи с главой МИД Иордании

Лавров начал программу участия в сессии ГА ООН со встречи с главой МИД Иордании

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН
Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Генеральная Ассамблея ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров начал программу участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН со встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.
Встреча состоялась в комнате российской делегации в штаб-квартире организации.
Стороны тепло поприветствовали друг друга. Беседа состоялась в закрытом для прессы режиме.
В ближайшие часы ожидается выступление Лаврова на Совете Безопасности по Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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