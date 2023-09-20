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Госдума внесет изменения в законы о чрезвычайном и военном положениях - РИА Новости, 20.09.2023
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14:57 20.09.2023 (обновлено: 16:03 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/gd-1897552155.html
Госдума внесет изменения в законы о чрезвычайном и военном положениях
Госдума внесет изменения в законы о чрезвычайном и военном положениях - РИА Новости, 20.09.2023
Госдума внесет изменения в законы о чрезвычайном и военном положениях
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении президентский законопроект, которым предлагается изменить порядок информирования международных... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:57
2023-09-20T16:03
россия
госдума рф
совет европы
вашингтон (штат)
вячеслав володин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении президентский законопроект, которым предлагается изменить порядок информирования международных организаций о введении военного положения в России, в том числе генсек Совета Европы не должен будет информироваться о его введении.Проектом предлагается внести изменения в Федеральный конституционный закон "О чрезвычайном положении" и ФКЗ "О военном положении"."В пункте 1 (статьи 22 закона о военном положении) слова "и информированию генерального секретаря Совета Европы" исключить; в пункте 2 слова "и информированию генерального секретаря Совета Европы" исключить", - говорится в тексте законопроекта.Как отмечается в пояснительных материалах, в отношении России прекратила действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод и ратифицированные протоколы к ней, в связи с чем необходимо внесение данных изменений.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Европы "изжил себя, стал тормозить развитие других стран". Он отметил, что все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними. Поэтому было принято решение о выходе из организации в 2022 году и прекращении действия его международных договоров в отношении РФ, после этого была начата системная работа по корректировке российского законодательства.
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897465421.html
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россия, госдума рф, совет европы, вашингтон (штат), вячеслав володин
Россия, Госдума РФ, Совет Европы, Вашингтон (штат), Вячеслав Володин
Госдума внесет изменения в законы о чрезвычайном и военном положениях

ГД: принят проект об отмене информирования Совета Европы о военном положении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении президентский законопроект, которым предлагается изменить порядок информирования международных организаций о введении военного положения в России, в том числе генсек Совета Европы не должен будет информироваться о его введении.
Проектом предлагается внести изменения в Федеральный конституционный закон "О чрезвычайном положении" и ФКЗ "О военном положении".
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"В пункте 1 (статьи 22 закона о военном положении) слова "и информированию генерального секретаря Совета Европы" исключить; в пункте 2 слова "и информированию генерального секретаря Совета Европы" исключить", - говорится в тексте законопроекта.
Как отмечается в пояснительных материалах, в отношении России прекратила действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод и ратифицированные протоколы к ней, в связи с чем необходимо внесение данных изменений.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Европы "изжил себя, стал тормозить развитие других стран". Он отметил, что все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними. Поэтому было принято решение о выходе из организации в 2022 году и прекращении действия его международных договоров в отношении РФ, после этого была начата системная работа по корректировке российского законодательства.
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РоссияГосдума РФСовет ЕвропыВашингтон (штат)Вячеслав Володин
 
 
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