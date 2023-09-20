https://ria.ru/20230920/gd-1897552155.html
Госдума внесет изменения в законы о чрезвычайном и военном положениях
Госдума внесет изменения в законы о чрезвычайном и военном положениях - РИА Новости, 20.09.2023
Госдума внесет изменения в законы о чрезвычайном и военном положениях
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении президентский законопроект, которым предлагается изменить порядок информирования международных... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:57
2023-09-20T14:57
2023-09-20T16:03
россия
госдума рф
совет европы
вашингтон (штат)
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_331:689:2747:2048_1920x0_80_0_0_1e25dd4c1d67d77bc24b75a8f8f924cd.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении президентский законопроект, которым предлагается изменить порядок информирования международных организаций о введении военного положения в России, в том числе генсек Совета Европы не должен будет информироваться о его введении.Проектом предлагается внести изменения в Федеральный конституционный закон "О чрезвычайном положении" и ФКЗ "О военном положении"."В пункте 1 (статьи 22 закона о военном положении) слова "и информированию генерального секретаря Совета Европы" исключить; в пункте 2 слова "и информированию генерального секретаря Совета Европы" исключить", - говорится в тексте законопроекта.Как отмечается в пояснительных материалах, в отношении России прекратила действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод и ратифицированные протоколы к ней, в связи с чем необходимо внесение данных изменений.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Европы "изжил себя, стал тормозить развитие других стран". Он отметил, что все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними. Поэтому было принято решение о выходе из организации в 2022 году и прекращении действия его международных договоров в отношении РФ, после этого была начата системная работа по корректировке российского законодательства.
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897465421.html
https://ria.ru/20230918/gd-1897027944.html
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_499:579:2457:2048_1920x0_80_0_0_4aac2d8b5eac11be4053b6e81bbcd994.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, совет европы, вашингтон (штат), вячеслав володин
Россия, Госдума РФ, Совет Европы, Вашингтон (штат), Вячеслав Володин
Госдума внесет изменения в законы о чрезвычайном и военном положениях
ГД: принят проект об отмене информирования Совета Европы о военном положении