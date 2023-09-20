https://ria.ru/20230920/gabon-1897595938.html

Сына свергнутого президента Габона обвинили в коррупции

Сына свергнутого президента Габона обвинили в коррупции - РИА Новости, 20.09.2023

Сына свергнутого президента Габона обвинили в коррупции

Старший сын свергнутого президента Габона Нуреддин Бонго Валантен и ряд людей, близких к отстраненному от власти главе государства, помещены под стражу в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:02

2023-09-20T17:02

2023-09-20T17:09

в мире

габон

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Старший сын свергнутого президента Габона Нуреддин Бонго Валантен и ряд людей, близких к отстраненному от власти главе государства, помещены под стражу в столице страны Либревиле, им предъявлены обвинения, в частности, в коррупции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора Либревиля Андре-Патрика Ропоната. Изначально агентство со ссылкой на прокурора передавало, что помещенных под стражу обвиняют в госизмене и коррупции, но позднее исправило заметку и убрало упоминание об обвинении в госизмене. "Старшему сыну Али Бонго Нуреддину Бонго Валантену, бывшему официальному представителю канцелярии президента Джесси Элла Экога, а также еще четырем людям "были во вторник предъявлены обвинения во вторник, они были предварительно заключены под стражу", - передает агентство. Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода. Они также заявили, что Али Бонго Ондимба помещен под домашний арест, однако в начале сентября президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту выехать за границу, учитывая его состояние здоровья. Позднее свергнутый президент принял решение остаться в стране и предложил свои услуги правительству переходного периода.

https://ria.ru/20230913/gabon-1896122187.html

https://ria.ru/20230904/gabon-1894170120.html

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в мире, габон, попытка переворота в габоне