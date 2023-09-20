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Сына свергнутого президента Габона обвинили в коррупции - РИА Новости, 20.09.2023
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17:02 20.09.2023 (обновлено: 17:09 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/gabon-1897595938.html
Сына свергнутого президента Габона обвинили в коррупции
Сына свергнутого президента Габона обвинили в коррупции - РИА Новости, 20.09.2023
Сына свергнутого президента Габона обвинили в коррупции
Старший сын свергнутого президента Габона Нуреддин Бонго Валантен и ряд людей, близких к отстраненному от власти главе государства, помещены под стражу в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:02
2023-09-20T17:09
в мире
габон
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Старший сын свергнутого президента Габона Нуреддин Бонго Валантен и ряд людей, близких к отстраненному от власти главе государства, помещены под стражу в столице страны Либревиле, им предъявлены обвинения, в частности, в коррупции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора Либревиля Андре-Патрика Ропоната. Изначально агентство со ссылкой на прокурора передавало, что помещенных под стражу обвиняют в госизмене и коррупции, но позднее исправило заметку и убрало упоминание об обвинении в госизмене. "Старшему сыну Али Бонго Нуреддину Бонго Валантену, бывшему официальному представителю канцелярии президента Джесси Элла Экога, а также еще четырем людям "были во вторник предъявлены обвинения во вторник, они были предварительно заключены под стражу", - передает агентство. Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода. Они также заявили, что Али Бонго Ондимба помещен под домашний арест, однако в начале сентября президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту выехать за границу, учитывая его состояние здоровья. Позднее свергнутый президент принял решение остаться в стране и предложил свои услуги правительству переходного периода.
https://ria.ru/20230913/gabon-1896122187.html
https://ria.ru/20230904/gabon-1894170120.html
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в мире, габон, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Попытка переворота в Габоне
Сына свергнутого президента Габона обвинили в коррупции

Сына свергнутого президента Габона поместили под стражу и обвинили в коррупции

© AFP 2023 / STEEVE JORDANСтарший сын президента Габона Нуреддин Бонго Валентин
Старший сын президента Габона Нуреддин Бонго Валентин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AFP 2023 / STEEVE JORDAN
Старший сын президента Габона Нуреддин Бонго Валентин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Старший сын свергнутого президента Габона Нуреддин Бонго Валантен и ряд людей, близких к отстраненному от власти главе государства, помещены под стражу в столице страны Либревиле, им предъявлены обвинения, в частности, в коррупции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора Либревиля Андре-Патрика Ропоната.
Изначально агентство со ссылкой на прокурора передавало, что помещенных под стражу обвиняют в госизмене и коррупции, но позднее исправило заметку и убрало упоминание об обвинении в госизмене.
Али бен Бонго Ондимба - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Отстраненный президент Габона решил остаться в стране
13 сентября, 15:04
"Старшему сыну Али Бонго Нуреддину Бонго Валантену, бывшему официальному представителю канцелярии президента Джесси Элла Экога, а также еще четырем людям "были во вторник предъявлены обвинения во вторник, они были предварительно заключены под стражу", - передает агентство.
Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода. Они также заявили, что Али Бонго Ондимба помещен под домашний арест, однако в начале сентября президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту выехать за границу, учитывая его состояние здоровья. Позднее свергнутый президент принял решение остаться в стране и предложил свои услуги правительству переходного периода.
Брис Олиги Нгема на церемонии принесения присяги в качестве президента переходного периода Габона в Либревиле - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Инаугурация президента Габона ознаменовалась парадом и жертвоприношением
4 сентября, 18:56
 
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