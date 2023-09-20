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Минобороны ФРГ заявило о предоставлении Киеву боеспособных танков - РИА Новости, 20.09.2023
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14:30 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/frg-1897543156.html
Минобороны ФРГ заявило о предоставлении Киеву боеспособных танков
Минобороны ФРГ заявило о предоставлении Киеву боеспособных танков - РИА Новости, 20.09.2023
Минобороны ФРГ заявило о предоставлении Киеву боеспособных танков
Обещанные Украине танки обслуживаются и ремонтируются до пересечения границы, а потому находятся в момент передачи в боеспособном виде, заявила официальный... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:30
2023-09-20T14:30
в мире
украина
россия
германия
сергей лавров
дмитрий песков
нато
министерство обороны германии
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БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Обещанные Украине танки обслуживаются и ремонтируются до пересечения границы, а потому находятся в момент передачи в боеспособном виде, заявила официальный представитель министерства обороны Германии Кристина Рутси, комментируя сообщения СМИ об отказе Киева принимать часть танков Leopard 1A5. "В Германии передаются танки Украине в боеспособном состоянии", - сообщила Рутси журналистам в ходе брифинга немецкого кабмина. Рутси уточнила, что танки Leopard 1A5 используются для "интенсивных учений" с украинскими танковыми бригадами на территории Германии, после чего их нередко приходится ремонтировать ещё до передачи Киеву и, соответственно, пересечения немецкой границы. Ранее издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что Киев на прошлой неделе отказался принимать 10 германских танков Leopard 1A5 из-за их неудовлетворительного технического состояния. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230918/svo-1896934590.html
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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, министерство обороны германии
В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Министерство обороны Германии
Минобороны ФРГ заявило о предоставлении Киеву боеспособных танков

МО ФРГ: обещанные Украине танки находятся в момент передачи в боеспособном виде

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Обещанные Украине танки обслуживаются и ремонтируются до пересечения границы, а потому находятся в момент передачи в боеспособном виде, заявила официальный представитель министерства обороны Германии Кристина Рутси, комментируя сообщения СМИ об отказе Киева принимать часть танков Leopard 1A5.
"В Германии передаются танки Украине в боеспособном состоянии", - сообщила Рутси журналистам в ходе брифинга немецкого кабмина.
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Рутси уточнила, что танки Leopard 1A5 используются для "интенсивных учений" с украинскими танковыми бригадами на территории Германии, после чего их нередко приходится ремонтировать ещё до передачи Киеву и, соответственно, пересечения немецкой границы.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что Киев на прошлой неделе отказался принимать 10 германских танков Leopard 1A5 из-за их неудовлетворительного технического состояния.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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