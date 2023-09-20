https://ria.ru/20230920/forum-1897596545.html

Участники TNF 2023: российский ТЭК на пути к цифровому суверенитету

Участники TNF 2023: российский ТЭК на пути к цифровому суверенитету - РИА Новости, 20.09.2023

Участники TNF 2023: российский ТЭК на пути к цифровому суверенитету

Начиная с 2022 года российские топливно-энергетические компании сделали ряд существенных шагов по импортозамещению программного обеспечения, однако проблемы с... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:10

2023-09-20T17:10

2023-09-20T17:10

технологии

экономика

россия

тюмень

промышленно-энергетический форум tnf 2023

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ТЮМЕНЬ, 20 сен - РИА Новости. Начиная с 2022 года российские топливно-энергетические компании сделали ряд существенных шагов по импортозамещению программного обеспечения, однако проблемы с переходом на российский софт остаются; пути решения возникающих трудностей представители власти и бизнеса обсудили на панельной сессии "Инфраструктурное ПО для отрасли: вызовы, решения, перспективы" в рамках промышленно-энергетического форума TNF 2023. Разработка многофункциональных ПАК Участники сессии сошлись во мнении, что развитие универсальных легко масштабируемых программно-аппаратных комплексов (ПАК) является одной из ключевых задач для формирования устойчивого фундамента технологического суверенитета. Как сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Заренин, одной из главных трудностей, вставших перед разработчиками, стало определение, что же такое ПАК. "Сейчас у нас есть четкое определение, и оно разложено на три класса. ПАК в медицине, в нефтегазе и с точки зрения фаервола – это совершенно разные вещи", - рассказал Заренин. По словам заместителя министра, разработчикам, даже если они не попали ни под одно из существующих определений, опускать рук не стоит. "Если вы разработали ПАК, но не попадаете под определение, мы его совершенно точно поправим. Прошу всех приходить, рассказывать, подавать заявки и, соответственно, подключаться. Мы максимально открыты. У разработчиков из нефтегаза есть нюансы, поскольку не могут попасть ни в тот, ни в другой список", - отметил спикер. Разобрать барьеры и устранить сложности В конце прошлого года ПАК были включены в реестр российского ПО Минцифры РФ. В результате отечественные разработчики ПАКов получили налоговые льготы и различные преференции при госзакупках. Началась активная работу по построению отечественных программно-аппаратных стеков. В ходе сессии заместитель министра энергетики России Эдуард Шереметцев заметил, что не знает ни одной страны мира, где было бы 37 операционных систем, а в России это уже есть. "Но если создается действительно самостоятельное решение, мы можем только приветствовать", - отметил он. Однако спикер предостерег компании от разработок собственных, "эксклюзивных", операционных систем. "Я знаю, как покупают исключительные права на программное обеспечение. И потом компания из 100 человек сидит и перебирает исходный код, не зная, что с ним делать. А это делать не нужно. Ведь если есть решение на рынке, надо его и внедрять. Тем более, это не ведет к особым затратам", - отметил Шереметцев. Промышленно-энергетический форум TNF — главный форум России, объединяющий профессионалов энергетических компаний. Заказчики и производители ежегодно встречаются для поиска и реализации совместных решений. Отсчет ведется с сентября 2003 года, когда в Тюмени впервые состоялась Нефтяная неделя. В 2022 года форум получил статус федерального. В этом году он проходит с 18 по 21 сентября. В программе – дискуссии по вопросам развития ТЭК, технологические дни и закупочные сессии ведущих нефтегазовых компаний. В мероприятиях форума примут участие порядка 10 тысяч человек. В рамках форума проводится выставка TNF EXPO. В этом году на ней свою продукцию и инновационные разработки представляют 68 компаний и предприятий, в том числе резиденты тюменского нефтегазового кластера.

https://ria.ru/20230920/eksport-1897472963.html

https://ria.ru/20230919/vektor-1897257840.html

россия

тюмень

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, экономика, россия, тюмень, промышленно-энергетический форум tnf 2023