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Экономика предложения станет главной темой Югорского экономического форума - РИА Новости, 20.09.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:37 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/forum-1897567723.html
Экономика предложения станет главной темой Югорского экономического форума
Экономика предложения станет главной темой Югорского экономического форума - РИА Новости, 20.09.2023
Экономика предложения станет главной темой Югорского экономического форума
Главной темой первого Югорского экономического форума, который пройдет в Ханты-Мансийске с 19 по 23 ноября, станет экономика предложений, сообщает Фонд развития РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:37
2023-09-20T15:37
ханты-мансийский автономный округ
экономика
россия
ханты-мансийск
москва
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Главной темой первого Югорского экономического форума, который пройдет в Ханты-Мансийске с 19 по 23 ноября, станет экономика предложений, сообщает Фонд развития Югры. "Главная тема форума - "Экономика предложения". Участники форума обсудят вопросы масштабного наращивания производительных сил и сферы услуг, роста инвестиций, укрепления и расширения инфраструктурной сети, освоения передовых технологий и инноваций, создание новых современных индустриальных мощностей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работе форума планируется участие представителей Минэкономразвития РФ и Минпромторга РФ, ВЭБ.РФ, Ассоциации агентств инвестиций и развития, Ассоциации промышленных кластеров и ОЭЗ и других экспертов. На площадках форума также обсудят вопросы привлечения инвестиций и развития проектов государственно-частного партнерства, реализации нефтегазового потенциала и поддержки малого и среднего бизнеса. Помимо этого, в рамках мероприятия пройдет специализированная выставка, готовятся культурно-деловая и спортивная программы. Участники форума смогут общаться в клубах по интересам и сферам на тематических площадках "Бизнес-клуб", "Клуб женщин-лидеров", "Клуб социальных предпринимателей", "Экспортный потенциал Югры", "Защита бизнеса", молодежный клуб "Новое поколение. Молодые таланты". Помимо этого, для них пройдет Слет креативных предпринимателей и конкурс "Молодой предприниматель Югры". Также, по информации Фонда, предусмотрена образовательная программа, где предприниматели будут развивать свои бизнес-компетенции. В качестве спикеров приглашены топовые федеральные эксперты и успешные предприниматели. Первый Югорский экономический форум пройдет в Ханты-Мансийске с 19 по 23 ноября. Организаторами форума выступают правительство Югры, Фонд развития Югры и Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес". В последний день его работы в Москве состоится ряд деловых мероприятий на стенде Югры на международной выставке-форуме "Россия".
https://ria.ru/20230905/pobeda-1894406432.html
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экономика, россия, ханты-мансийск, москва, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Россия, Ханты-Мансийск, Москва, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Югра
Экономика предложения станет главной темой Югорского экономического форума

Экономика предложения станет главной темой Югорского экономического форума

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Город Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Главной темой первого Югорского экономического форума, который пройдет в Ханты-Мансийске с 19 по 23 ноября, станет экономика предложений, сообщает Фонд развития Югры.
"Главная тема форума - "Экономика предложения". Участники форума обсудят вопросы масштабного наращивания производительных сил и сферы услуг, роста инвестиций, укрепления и расширения инфраструктурной сети, освоения передовых технологий и инноваций, создание новых современных индустриальных мощностей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в работе форума планируется участие представителей Минэкономразвития РФ и Минпромторга РФ, ВЭБ.РФ, Ассоциации агентств инвестиций и развития, Ассоциации промышленных кластеров и ОЭЗ и других экспертов.
На площадках форума также обсудят вопросы привлечения инвестиций и развития проектов государственно-частного партнерства, реализации нефтегазового потенциала и поддержки малого и среднего бизнеса. Помимо этого, в рамках мероприятия пройдет специализированная выставка, готовятся культурно-деловая и спортивная программы.
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Участники форума смогут общаться в клубах по интересам и сферам на тематических площадках "Бизнес-клуб", "Клуб женщин-лидеров", "Клуб социальных предпринимателей", "Экспортный потенциал Югры", "Защита бизнеса", молодежный клуб "Новое поколение. Молодые таланты". Помимо этого, для них пройдет Слет креативных предпринимателей и конкурс "Молодой предприниматель Югры".
Также, по информации Фонда, предусмотрена образовательная программа, где предприниматели будут развивать свои бизнес-компетенции. В качестве спикеров приглашены топовые федеральные эксперты и успешные предприниматели.
Первый Югорский экономический форум пройдет в Ханты-Мансийске с 19 по 23 ноября. Организаторами форума выступают правительство Югры, Фонд развития Югры и Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес". В последний день его работы в Москве состоится ряд деловых мероприятий на стенде Югры на международной выставке-форуме "Россия".
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаРоссияХанты-МансийскМоскваМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Югра
 
 
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