https://ria.ru/20230920/forum-1897567723.html

Экономика предложения станет главной темой Югорского экономического форума

Экономика предложения станет главной темой Югорского экономического форума - РИА Новости, 20.09.2023

Экономика предложения станет главной темой Югорского экономического форума

Главной темой первого Югорского экономического форума, который пройдет в Ханты-Мансийске с 19 по 23 ноября, станет экономика предложений, сообщает Фонд развития РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:37

2023-09-20T15:37

2023-09-20T15:37

ханты-мансийский автономный округ

экономика

россия

ханты-мансийск

москва

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

югра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778572433_0:280:3068:2007_1920x0_80_0_0_4308cb43e1c623c9dab11e4e3aac3f9c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Главной темой первого Югорского экономического форума, который пройдет в Ханты-Мансийске с 19 по 23 ноября, станет экономика предложений, сообщает Фонд развития Югры. "Главная тема форума - "Экономика предложения". Участники форума обсудят вопросы масштабного наращивания производительных сил и сферы услуг, роста инвестиций, укрепления и расширения инфраструктурной сети, освоения передовых технологий и инноваций, создание новых современных индустриальных мощностей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работе форума планируется участие представителей Минэкономразвития РФ и Минпромторга РФ, ВЭБ.РФ, Ассоциации агентств инвестиций и развития, Ассоциации промышленных кластеров и ОЭЗ и других экспертов. На площадках форума также обсудят вопросы привлечения инвестиций и развития проектов государственно-частного партнерства, реализации нефтегазового потенциала и поддержки малого и среднего бизнеса. Помимо этого, в рамках мероприятия пройдет специализированная выставка, готовятся культурно-деловая и спортивная программы. Участники форума смогут общаться в клубах по интересам и сферам на тематических площадках "Бизнес-клуб", "Клуб женщин-лидеров", "Клуб социальных предпринимателей", "Экспортный потенциал Югры", "Защита бизнеса", молодежный клуб "Новое поколение. Молодые таланты". Помимо этого, для них пройдет Слет креативных предпринимателей и конкурс "Молодой предприниматель Югры". Также, по информации Фонда, предусмотрена образовательная программа, где предприниматели будут развивать свои бизнес-компетенции. В качестве спикеров приглашены топовые федеральные эксперты и успешные предприниматели. Первый Югорский экономический форум пройдет в Ханты-Мансийске с 19 по 23 ноября. Организаторами форума выступают правительство Югры, Фонд развития Югры и Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес". В последний день его работы в Москве состоится ряд деловых мероприятий на стенде Югры на международной выставке-форуме "Россия".

https://ria.ru/20230905/pobeda-1894406432.html

https://ria.ru/20230913/yugra-1896040621.html

https://ria.ru/20230912/bespilotniki-1895916851.html

россия

ханты-мансийск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, ханты-мансийск, москва, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), югра