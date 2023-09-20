https://ria.ru/20230920/forum-1897478861.html

Первый форум особых экономических зон в Липецке соберет около 200 гостей

Первый форум особых экономических зон в Липецке соберет около 200 гостей - РИА Новости, 20.09.2023

Первый форум особых экономических зон в Липецке соберет около 200 гостей

На площадке ОЭЗ "Липецк" с 28 по 30 сентября состоится первый Международный форум особых экономических зон-2023 (ОЭЗ-2023), участие в котором примут около 200... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:07

2023-09-20T11:07

2023-09-20T11:07

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

липецк

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ЛИПЕЦК, 20 сен — РИА Новости. На площадке ОЭЗ "Липецк" с 28 по 30 сентября состоится первый Международный форум особых экономических зон-2023 (ОЭЗ-2023), участие в котором примут около 200 представителей России и стран зарубежья, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он уточнил, что регистрация на форум уже завершена. Среди участников - представители крупного бизнеса, отраслевых ассоциаций, институтов развития, органов власти из России, Армении, Белоруссии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и ОАЭ. В программе форума - пленарное заседание и шесть панельных сессий. Участники обсудят меры поддержки и перспективы развития особых экономических зон, а также новые возможности их развития. Особое внимание будет уделено обсуждению практической реализации принципов устойчивого развития в работе инфраструктурных площадок и преференциальных режимов. Игорь Артамонов, отметил, что предстоящий форум - очень значимое событие для Липецкой области, которая имеет репутацию инвестиционно привлекательного субъекта. "На форуме предстоит обсудить широкий спектр важных тем. Они касаются не только привлечения инвесторов, но и развития инфраструктуры, логистики, цифровизации, соответствия предприятий ESG-принципам, которых мы придерживаемся. Уверен, что обмен опытом будет полезен участникам, а выработанные инициативы придадут новые импульсы развитию экономических зон всей страны", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230330/proizvodstvo-1861815905.html

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, "липецк", липецк