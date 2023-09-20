https://ria.ru/20230920/estoniya-1897536332.html

Машины на российских номерах не пытаются въехать в Эстонию после запрета

Машины на российских номерах не пытаются въехать в Эстонию после запрета - РИА Новости, 20.09.2023

Машины на российских номерах не пытаются въехать в Эстонию после запрета

Ни один автомобиль с российским номером пока не пытался въехать в Эстонию после введения запрета на их въезд в страну, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:07

2023-09-20T14:07

2023-09-20T14:09

авто

эстония

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

политика

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен - РИА Новости. Ни один автомобиль с российским номером пока не пытался въехать в Эстонию после введения запрета на их въезд в страну, сообщила в среду пресс-служба налогово-таможенного департамента балтийской республики. Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него. "На пропускных пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа мы пока не развернули ни одной машины после введения запрета на въезд в Эстонию", - говорится в сообщении. По данным департамента, вступивший в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами касается только легковых автомобилей вместимостью до девяти пассажиров, автобусы и мотоциклы с российскими номерами могут въезжать в страну. В единичных случаях границу может пересечь машина скорой помощи или пожарная машина. Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Позже Еврокомиссия скорректировала собственные инструкции по запрету на ввоз в ЕС гражданами России личного автотранспорта и вещей, смягчив формулировки и призвав национальные службы стран-членов рассматривать каждый случай отдельно, разумно и соразмерно подходить к запретам. В постпредстве РФ при ЕС заявили, что таким образом Евросоюз хочет сделать въезд россиян фактически невозможным, а также не исключили изъятия у россиян личных вещей на границах ЕС. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия вряд ли будет уподобляться Евросоюзу, объявившему о намерении изымать у въезжающих в ЕС россиян личные автомобили. Как сообщала в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не оставит без ответа изъятие частных автомобилей у российских граждан в Германии, это правовой произвол в отношении граждан РФ и их собственности.

https://ria.ru/20230918/avtomobili-1897060751.html

https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, эстония, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, политика