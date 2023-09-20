https://ria.ru/20230920/es-1897557100.html

Эксперт заявил, что Киев может потерять поддержку ЕС из-за зернового спора

Эксперт заявил, что Киев может потерять поддержку ЕС из-за зернового спора - РИА Новости, 20.09.2023

Эксперт заявил, что Киев может потерять поддержку ЕС из-за зернового спора

Обострение спора между Украиной и тремя восточноевропейскими странам по поводу запрета на ввоз украинского зерна может привести к потере Киевом широкой... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:09

2023-09-20T15:09

2023-09-20T15:09

украина

киев

словакия

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

зерновая сделка

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Обострение спора между Украиной и тремя восточноевропейскими странам по поводу запрета на ввоз украинского зерна может привести к потере Киевом широкой поддержки со стороны ЕС, сказал РИА Новости французский автор и политический аналитик Никола Миркович. "Это ужасная брешь в имидже Украины, которая приведет к потере поддержки в ЕС: если не со стороны Европейской комиссии, то со стороны многих партий, часто пребывающих в оппозиции, но с уровнем поддержки, достигающим 25-30%. Это трагично для Украины и не дает решения проблемы украинского зернового экспорта через Европу, потому что Черное море закрыто для украинского экспорта. Это плохой знак для имиджа поддержки Украины", - считает Миркович. По его мнению, зерновой спор Украины может распространиться и на другие страны-члены ЕС. Миркович полагает, что Киеву следовало смягчить свою жесткую позицию по этому вопросу, особенно в преддверии выборов в Словакии и Польше. "В то время, когда Украина остро нуждается в боеприпасах, оружии и финансовой поддержке при двузначной инфляции, риск потерять какую-либо поддержку в Польше, Словакии, Венгрии, не говоря уже о Румынии или Хорватии - безумие для Киева", - сказал Миркович. Эксперт добавил, что ЕС становится более хрупким, чем когда-либо ранее из-за существующих проблем, таких как высокая инфляция и рецессия в крупнейшей экономике, Германии. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230919/zerno-1897237665.html

https://ria.ru/20230919/zerno-1897231590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, словакия, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка