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Эксперт заявил, что Киев может потерять поддержку ЕС из-за зернового спора - РИА Новости, 20.09.2023
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15:09 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/es-1897557100.html
Эксперт заявил, что Киев может потерять поддержку ЕС из-за зернового спора
Эксперт заявил, что Киев может потерять поддержку ЕС из-за зернового спора - РИА Новости, 20.09.2023
Эксперт заявил, что Киев может потерять поддержку ЕС из-за зернового спора
Обострение спора между Украиной и тремя восточноевропейскими странам по поводу запрета на ввоз украинского зерна может привести к потере Киевом широкой... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:09
2023-09-20T15:09
украина
киев
словакия
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
зерновая сделка
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Обострение спора между Украиной и тремя восточноевропейскими странам по поводу запрета на ввоз украинского зерна может привести к потере Киевом широкой поддержки со стороны ЕС, сказал РИА Новости французский автор и политический аналитик Никола Миркович. "Это ужасная брешь в имидже Украины, которая приведет к потере поддержки в ЕС: если не со стороны Европейской комиссии, то со стороны многих партий, часто пребывающих в оппозиции, но с уровнем поддержки, достигающим 25-30%. Это трагично для Украины и не дает решения проблемы украинского зернового экспорта через Европу, потому что Черное море закрыто для украинского экспорта. Это плохой знак для имиджа поддержки Украины", - считает Миркович. По его мнению, зерновой спор Украины может распространиться и на другие страны-члены ЕС. Миркович полагает, что Киеву следовало смягчить свою жесткую позицию по этому вопросу, особенно в преддверии выборов в Словакии и Польше. "В то время, когда Украина остро нуждается в боеприпасах, оружии и финансовой поддержке при двузначной инфляции, риск потерять какую-либо поддержку в Польше, Словакии, Венгрии, не говоря уже о Румынии или Хорватии - безумие для Киева", - сказал Миркович. Эксперт добавил, что ЕС становится более хрупким, чем когда-либо ранее из-за существующих проблем, таких как высокая инфляция и рецессия в крупнейшей экономике, Германии. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230919/zerno-1897237665.html
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украина, киев, словакия, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка
Украина, Киев, Словакия, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Зерновая сделка
Эксперт заявил, что Киев может потерять поддержку ЕС из-за зернового спора

Эксперт: спор Украины по запрету зерна может стать причиной потери поддержки ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище
Выгрузка зерна в хранилище - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Обострение спора между Украиной и тремя восточноевропейскими странам по поводу запрета на ввоз украинского зерна может привести к потере Киевом широкой поддержки со стороны ЕС, сказал РИА Новости французский автор и политический аналитик Никола Миркович.
"Это ужасная брешь в имидже Украины, которая приведет к потере поддержки в ЕС: если не со стороны Европейской комиссии, то со стороны многих партий, часто пребывающих в оппозиции, но с уровнем поддержки, достигающим 25-30%. Это трагично для Украины и не дает решения проблемы украинского зернового экспорта через Европу, потому что Черное море закрыто для украинского экспорта. Это плохой знак для имиджа поддержки Украины", - считает Миркович.
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По его мнению, зерновой спор Украины может распространиться и на другие страны-члены ЕС. Миркович полагает, что Киеву следовало смягчить свою жесткую позицию по этому вопросу, особенно в преддверии выборов в Словакии и Польше.
"В то время, когда Украина остро нуждается в боеприпасах, оружии и финансовой поддержке при двузначной инфляции, риск потерять какую-либо поддержку в Польше, Словакии, Венгрии, не говоря уже о Румынии или Хорватии - безумие для Киева", - сказал Миркович.
Эксперт добавил, что ЕС становится более хрупким, чем когда-либо ранее из-за существующих проблем, таких как высокая инфляция и рецессия в крупнейшей экономике, Германии.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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УкраинаКиевСловакияЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)Зерновая сделка
 
 
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