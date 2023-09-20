https://ria.ru/20230920/erevan-1897535660.html

К зданию правительства Армении в Ереване начала прибывать полиция

К зданию правительства Армении в Ереване начала прибывать полиция - РИА Новости, 20.09.2023

К зданию правительства Армении в Ереване начала прибывать полиция

Сотрудники правоохранительных органов продолжают прибывать к зданию правительства Армении на площади Республики в центре Еревана, сюда же на стихийную акцию... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:04

2023-09-20T14:04

2023-09-20T14:20

в мире

армения

ереван

ситуация в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897522778_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a1759c1273fbdcbaf882b4f521c86fba.jpg

ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов продолжают прибывать к зданию правительства Армении на площади Республики в центре Еревана, сюда же на стихийную акцию протеста стягиваются граждане страны, передает корреспондент РИА Новости. Двадцатого сентября в 12.00 мск азербайджанское минобороны сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований в регионе. Полицейские с самого утра стоят по периметру здания правительства, но к середине дня, по мере прибавления среди участников протеста, стражей порядка начало становиться больше. К дому правительства начали прибывать полицейский спецназ в красных беретах. На жаре, которая до сих пор стоит в городе, силовики периодически роняют элементы своего снаряжения - щиты и шлемы.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, ереван, ситуация в нагорном карабахе