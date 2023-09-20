https://ria.ru/20230920/erevan-1897535660.html
К зданию правительства Армении в Ереване начала прибывать полиция
К зданию правительства Армении в Ереване начала прибывать полиция - РИА Новости, 20.09.2023
К зданию правительства Армении в Ереване начала прибывать полиция
Сотрудники правоохранительных органов продолжают прибывать к зданию правительства Армении на площади Республики в центре Еревана, сюда же на стихийную акцию... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:04
2023-09-20T14:04
2023-09-20T14:20
в мире
армения
ереван
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов продолжают прибывать к зданию правительства Армении на площади Республики в центре Еревана, сюда же на стихийную акцию протеста стягиваются граждане страны, передает корреспондент РИА Новости. Двадцатого сентября в 12.00 мск азербайджанское минобороны сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований в регионе. Полицейские с самого утра стоят по периметру здания правительства, но к середине дня, по мере прибавления среди участников протеста, стражей порядка начало становиться больше. К дому правительства начали прибывать полицейский спецназ в красных беретах. На жаре, которая до сих пор стоит в городе, силовики периодически роняют элементы своего снаряжения - щиты и шлемы.
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в мире, армения, ереван, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе
К зданию правительства Армении в Ереване начала прибывать полиция
Полиция стягивается на акцию протеста у здания правительства Армении в Ереване
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов продолжают прибывать к зданию правительства Армении на площади Республики в центре Еревана, сюда же на стихийную акцию протеста стягиваются граждане страны, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцатого сентября в 12.00 мск азербайджанское минобороны сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований в регионе.
Полицейские с самого утра стоят по периметру здания правительства, но к середине дня, по мере прибавления среди участников протеста, стражей порядка начало становиться больше. К дому правительства начали прибывать полицейский спецназ в красных беретах. На жаре, которая до сих пор стоит в городе, силовики периодически роняют элементы своего снаряжения - щиты и шлемы.
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе