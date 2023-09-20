https://ria.ru/20230920/eksport-1897472963.html

Экспорт российских технологий обсудили на Промышленно-энергетическом форуме

Экспорт российских технологий обсудили на Промышленно-энергетическом форуме - РИА Новости, 20.09.2023

Экспорт российских технологий обсудили на Промышленно-энергетическом форуме

Российским технологиям не может быть альтернативы, заявили участники дискуссии на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023, которая была посвящена экспорту... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:23

2023-09-20T11:23

2023-09-20T11:23

промышленно-энергетический форум tnf 2023

наталья касперская

технологии

infowatch

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897482144_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_35976a6e9126751116dc52b05accb967.jpg

ТЮМЕНЬ, 20 сен — РИА Новости. Российским технологиям не может быть альтернативы, заявили участники дискуссии на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023, которая была посвящена экспорту технологий и оборудования для нефтегазовых компаний. В рамках круглого стола участниками была затронута тема значимости возможности экспорта российских технологий, программного обеспечения, оборудования и активного продвижения их на доступном международном поле. "Мир изменился. Часть стран дрейфует, стремясь выйти из-под контроля США. В этой связи интересно, что информационные технологии служили для продвижения и колонизации", - заявила российский предприниматель в сфере информационных технологий, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в рамках дискуссионного клуба "О чем спорят CDO, CDTO и все, кто продолжает делать ЭТО. Экспорт российских технологий и оборудования для нефтегазовых компаний". Она добавила, что углубляется технологический разрыв между странами. "Создание информационных технологий – это большой цикл, который начинается от высшего учебного заведения. Дальше – компании, которые создают эти высокие технологии, ученые, которые поддерживают научную базу. И разрыв между теми, кто могут и не могут – увеличивается. У нас – другая модель экспорта. У нас модель, основанная на сотрудничестве", - заявила предпринимательница. Кроме того, о приоритете внутреннего рынка заявил управляющий директор vk.tech Павел Гонтарев. "Внутренний рынок – приоритетный. Исходя из того, что рынки переменчивы, у нас нет шанса не заниматься экспортом, нет шанса не думать о том, как наши технологии будут применены", - заявил Гонтарев. Промышленно-энергетический форум TNF с 2022 года имеет статус федерального, в этом году проходит с 18 по 21 сентября. В программе – дискуссии по вопросам развития ТЭК, технологические дни и закупочные сессии ведущих нефтегазовых компаний. Второй день форума TNF-2023 назван Днем технологий и посвящен прикладным вопросам в нефтегазовой сфере.

https://ria.ru/20230904/forum-1894093327.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

промышленно-энергетический форум tnf 2023, наталья касперская, технологии, infowatch