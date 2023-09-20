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Япония нарастила экспорт медизделий в Россию почти в шесть раз
Япония нарастила экспорт медизделий в Россию почти в шесть раз - РИА Новости, 20.09.2023
Япония нарастила экспорт медизделий в Россию почти в шесть раз
Япония в августе 2023 года нарастила экспорт медицинских изделий в Россию почти на 578 процентов, свидетельствуют статистические данные, обнародованные на сайте РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T03:13
2023-09-20T03:13
2023-09-20T04:07
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ТОКИО, 20 сен — РИА Новости. Япония в августе 2023 года нарастила экспорт медицинских изделий в Россию почти на 578 процентов, свидетельствуют статистические данные, обнародованные на сайте министерства финансов страны.В сводной таблице указано, что по сравнению с августом 2022 года вывоз товаров этого типа в соседнюю страну увеличился на 577,7 процента.Увеличение коснулось и экспорта железа и стали (312,5 процента), а также каучука (26,3 процента).Тем не менее за тот же период Япония снизила экспорт в Россию компьютеров на 98,7, комплектующих на них — на 99,3 процента, генераторов — на 78,5 процента, изделий из пластика — на 77,8 процента, а бумаги и изделий из нее — на 55,3 процента.Кроме того, сократился ее импорт из соседней страны по нескольким позициям: угля (79,9 процента), СПГ (12,8 процента), зерновых (66,9 процента), рыбы и рыбной продукции (40,3 процента), цветных металлов (80,7 процента).При этом общий объем экспорта Японии в Россию в августе 2023 года снизился на 57,6 процента, составив 23,32 миллиарда иен (157,82 миллиона долларов), а импорта — на 62,5 процента, достигнув 61,88 миллиарда иен (418,77 миллиона долларов).
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япония, россия, в мире
Япония нарастила экспорт медизделий в Россию почти в шесть раз
Минфин: Япония в августе нарастила экспорт медизделий в Россию почти на 578%
ТОКИО, 20 сен — РИА Новости.
Япония в августе 2023 года нарастила экспорт медицинских изделий в Россию почти на 578 процентов, свидетельствуют статистические данные
, обнародованные на сайте министерства финансов страны.
В сводной таблице указано, что по сравнению с августом 2022 года вывоз товаров этого типа в соседнюю страну увеличился на 577,7 процента.
Увеличение коснулось и экспорта железа и стали (312,5 процента), а также каучука (26,3 процента).
Тем не менее за тот же период Япония снизила экспорт в Россию компьютеров на 98,7, комплектующих на них — на 99,3 процента, генераторов — на 78,5 процента, изделий из пластика — на 77,8 процента, а бумаги и изделий из нее — на 55,3 процента.
Кроме того, сократился ее импорт из соседней страны по нескольким позициям: угля (79,9 процента), СПГ (12,8 процента), зерновых (66,9 процента), рыбы и рыбной продукции (40,3 процента), цветных металлов (80,7 процента).
При этом общий объем экспорта Японии в Россию в августе 2023 года снизился на 57,6 процента, составив 23,32 миллиарда иен (157,82 миллиона долларов), а импорта — на 62,5 процента, достигнув 61,88 миллиарда иен (418,77 миллиона долларов).
Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 25%, импорт упал на 69,6%