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В Красноярске завершилась кругосветная экспедиция на яхте "Елизавета" - РИА Новости, 20.09.2023
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Туризм
 
15:50 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/ekspeditsiya-1897560168.html
В Красноярске завершилась кругосветная экспедиция на яхте "Елизавета"
В Красноярске завершилась кругосветная экспедиция на яхте "Елизавета" - РИА Новости, 20.09.2023
В Красноярске завершилась кругосветная экспедиция на яхте "Елизавета"
Шестилетняя кругосветная экспедиция на яхте "Елизавета" завершила свой путь в Красноярске, сообщает краевое отделение Русского географического общества (РГО). РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:50
2023-09-20T15:50
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красноярск
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КРАСНОЯРСК, 20 сен – РИА Новости. Шестилетняя кругосветная экспедиция на яхте "Елизавета" завершила свой путь в Красноярске, сообщает краевое отделение Русского географического общества (РГО). По его данным, кругосветный поход на 17-метровой парусно-моторной яхте под российским флагом стартовал 9 июля 2017 года. Проект "Маршрутами великих экспедиций" реализован при поддержке межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" и Красноярского краевого отделения Русского географического общества. В краевом отделении РГО подчеркнули, что экспедиция – серьезный проект комплексного обследования Арктической территории в рамках приоритетной государственной программы по развитию Арктической зоны России. "Как сообщил руководитель экспедиции Алексей Логинов, яхта прошла более 35 тысяч морских миль по сложнейшему маршруту. Было пять этапов: Европейский – Трансатлантический – Американский – Антарктический – Тихоокеанский – Восточно-Арктический", – говорится в сообщении. Отмечается, что команда яхты регулярно менялась, но весь путь полностью прошли Логинов и его старший помощник Павел Павлов. На первом этапе "Елизавета" миновала реку Енисей, Карское море, Баренцево море, Белое море, озеро и реку Выг, Беломорско-Балтийский канал, Онежское озеро, реку Свирь, Ладожское озеро и по реке Нева в августе 2017 года пришла в Санкт-Петербург. Далее из Петербурга уже в августе 2019 года лодка стартовала в следующий этап. Яхта обошла Европу, совершила трансатлантический переход, прошла Латинскую Америку и в феврале 2020 года прибыла в Антарктиду. Путь к родным берегам от Антарктиды пролегал через Тихий океан. Про этот период экспедиции телекомпания RT сняла документальный фильм "Ковидный океан", это было в самый разгар пандемии. Прибыв в Россию, яхта остановилась на зимовку в Петропавловске-Камчатском. Уже оттуда через Северный Ледовитый океан яхта вдоль побережья России вернулась в Дудинку и уже по Енисею дошла до Красноярска. Сейчас "Елизавета" отправлена на ремонт на местную судоверфь.
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новости - туризм, туризм, туристы, русское географическое общество, красноярск
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Русское географическое общество, Красноярск
В Красноярске завершилась кругосветная экспедиция на яхте "Елизавета"

Шестилетняя кругосветная экспедиция на яхте "Елизавета" завершена в Красноярске

© Фото : Алексей ЛогиновНа борту яхты "Елизавета"
На борту яхты Елизавета - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : Алексей Логинов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 сен – РИА Новости. Шестилетняя кругосветная экспедиция на яхте "Елизавета" завершила свой путь в Красноярске, сообщает краевое отделение Русского географического общества (РГО).
По его данным, кругосветный поход на 17-метровой парусно-моторной яхте под российским флагом стартовал 9 июля 2017 года. Проект "Маршрутами великих экспедиций" реализован при поддержке межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" и Красноярского краевого отделения Русского географического общества.
В краевом отделении РГО подчеркнули, что экспедиция – серьезный проект комплексного обследования Арктической территории в рамках приоритетной государственной программы по развитию Арктической зоны России.
"Как сообщил руководитель экспедиции Алексей Логинов, яхта прошла более 35 тысяч морских миль по сложнейшему маршруту. Было пять этапов: Европейский – Трансатлантический – Американский – Антарктический – Тихоокеанский – Восточно-Арктический", – говорится в сообщении.
© Фото участников экспедицииЯхта "Елизавета" в плавании
Яхта Елизавета в плавании
© Фото участников экспедиции
Яхта "Елизавета" в плавании
Отмечается, что команда яхты регулярно менялась, но весь путь полностью прошли Логинов и его старший помощник Павел Павлов. На первом этапе "Елизавета" миновала реку Енисей, Карское море, Баренцево море, Белое море, озеро и реку Выг, Беломорско-Балтийский канал, Онежское озеро, реку Свирь, Ладожское озеро и по реке Нева в августе 2017 года пришла в Санкт-Петербург.
Далее из Петербурга уже в августе 2019 года лодка стартовала в следующий этап. Яхта обошла Европу, совершила трансатлантический переход, прошла Латинскую Америку и в феврале 2020 года прибыла в Антарктиду. Путь к родным берегам от Антарктиды пролегал через Тихий океан. Про этот период экспедиции телекомпания RT сняла документальный фильм "Ковидный океан", это было в самый разгар пандемии.
Прибыв в Россию, яхта остановилась на зимовку в Петропавловске-Камчатском. Уже оттуда через Северный Ледовитый океан яхта вдоль побережья России вернулась в Дудинку и уже по Енисею дошла до Красноярска. Сейчас "Елизавета" отправлена на ремонт на местную судоверфь.
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