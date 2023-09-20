https://ria.ru/20230920/duda-1897568542.html

Дуда не нашел времени для встречи с Зеленским на сессии Совбеза ООН

Дуда не нашел времени для встречи с Зеленским на сессии Совбеза ООН - РИА Новости, 20.09.2023

Дуда не нашел времени для встречи с Зеленским на сессии Совбеза ООН

Президент Польши Анджей Дуда хотел встретиться с Владимиром Зеленским, но не нашел времени, заявил журналистам глава Бюро международной политики администрации... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:39

2023-09-20T15:39

2023-09-20T15:39

в мире

польша

украина

анджей дуда

владимир зеленский

марчин пшидач

оон

совет безопасности оон

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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда хотел встретиться с Владимиром Зеленским, но не нашел времени, заявил журналистам глава Бюро международной политики администрации президента Польши Марчин Пшидач. Он пояснил, что встреча Дуды и Зеленского планировалась во время 78-й сессии Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. "Такая встреча была предусмотрена вчера после обеда, в 11.30, но из-за долгих выступлений предшественников (Дуды по выступлениям – ред.) – президента Бразилии и президента Байдена, выступление президента Анджея Дуды передвинулось на 11.30, в связи с чем не было возможности организовать эту двустороннюю встречу", - сказал Пшидач. "На данный момент другой временной слот, касающийся встречи не запланирован", - добавил он. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897545647.html

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, анджей дуда, владимир зеленский, марчин пшидач, оон, совет безопасности оон