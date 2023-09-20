Дуда не нашел времени для встречи с Зеленским на сессии Совбеза ООН
Пшидач: Дуда хотел встретиться с Зеленским в ООН, но не нашел времени
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда хотел встретиться с Владимиром Зеленским, но не нашел времени, заявил журналистам глава Бюро международной политики администрации президента Польши Марчин Пшидач.
"Такая встреча была предусмотрена вчера после обеда, в 11.30, но из-за долгих выступлений предшественников (Дуды по выступлениям – ред.) – президента Бразилии и президента Байдена, выступление президента Анджея Дуды передвинулось на 11.30, в связи с чем не было возможности организовать эту двустороннюю встречу", - сказал Пшидач. "На данный момент другой временной слот, касающийся встречи не запланирован", - добавил он.
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.