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В Польше объяснили, почему Дуда отменил встречу с Зеленским - РИА Новости, 20.09.2023
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00:45 20.09.2023 (обновлено: 11:25 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/duda-1897421005.html
В Польше объяснили, почему Дуда отменил встречу с Зеленским
В Польше объяснили, почему Дуда отменил встречу с Зеленским - РИА Новости, 20.09.2023
В Польше объяснили, почему Дуда отменил встречу с Зеленским
Президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН из-за изменения расписания. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T00:45
2023-09-20T11:25
в мире
польша
украина
владимир зеленский
анджей дуда
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генеральная ассамблея оон
евросоюз
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН из-за изменения расписания. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.&quot;На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН должна была состояться встреча Владимира Зеленского и Андрея Дуды. Однако президент Польши сообщил, что из-за изменения расписания других заседаний мероприятие было исключено из повестки дня&quot;, — говорится в статье.Издание отметило, что этой встрече отводили важное значение из-за напряженности между Киевом и Варшавой на фоне продления эмбарго на украинское зерно со стороны Польши.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны.
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в мире, польша, украина, владимир зеленский, анджей дуда, оон, генеральная ассамблея оон, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Евросоюз
В Польше объяснили, почему Дуда отменил встречу с Зеленским

Rzeczpospolita: Дуда отменил встречу с Зеленским на Генассамблее ООН

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН из-за изменения расписания. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.
«

"На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН должна была состояться встреча Владимира Зеленского и Андрея Дуды. Однако президент Польши сообщил, что из-за изменения расписания других заседаний мероприятие было исключено из повестки дня", — говорится в статье.

Издание отметило, что этой встрече отводили важное значение из-за напряженности между Киевом и Варшавой на фоне продления эмбарго на украинское зерно со стороны Польши.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны.
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В миреПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийАнджей ДудаООНГенеральная Ассамблея ООНЕвросоюз
 
 
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