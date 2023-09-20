https://ria.ru/20230920/duda-1897421005.html

В Польше объяснили, почему Дуда отменил встречу с Зеленским

В Польше объяснили, почему Дуда отменил встречу с Зеленским - РИА Новости, 20.09.2023

В Польше объяснили, почему Дуда отменил встречу с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН из-за изменения расписания. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T00:45

2023-09-20T00:45

2023-09-20T11:25

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владимир зеленский

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генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН из-за изменения расписания. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita."На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН должна была состояться встреча Владимира Зеленского и Андрея Дуды. Однако президент Польши сообщил, что из-за изменения расписания других заседаний мероприятие было исключено из повестки дня", — говорится в статье.Издание отметило, что этой встрече отводили важное значение из-за напряженности между Киевом и Варшавой на фоне продления эмбарго на украинское зерно со стороны Польши.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны.

https://ria.ru/20230919/isk-1897291250.html

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Максим Горбачев

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