https://ria.ru/20230920/donetsk-1897475603.html

При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.09.2023

При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:00

2023-09-20T11:00

2023-09-20T11:00

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841877888_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d3bfdc91f007272b16058f9f92b5e64.jpg

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате обстрела микрорайона шахты имени Абакумова Кировского района ранение получил мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины