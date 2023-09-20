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При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.09.2023
При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:00
2023-09-20T11:00
2023-09-20T11:00
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате обстрела микрорайона шахты имени Абакумова Кировского района ранение получил мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
донецкая народная республика
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алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
Кулемзин: при украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мужчина