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При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/donetsk-1897475603.html
При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.09.2023
При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:00
2023-09-20T11:00
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате обстрела микрорайона шахты имени Абакумова Кировского района ранение получил мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

Кулемзин: при украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома
Разбитое окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
"В результате обстрела микрорайона шахты имени Абакумова Кировского района ранение получил мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении мэра.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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