https://ria.ru/20230920/dnr-1897485626.html

Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на ряде направлений в ДНР

Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на ряде направлений в ДНР - РИА Новости, 20.09.2023

Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на ряде направлений в ДНР

Украинские войска начали снижать активность действий на ряде направлений в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин, связав это с неудачным выступлением... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:28

2023-09-20T11:28

2023-09-20T11:28

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

россия

москва

денис пушилин

владимир зеленский

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска начали снижать активность действий на ряде направлений в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин, связав это с неудачным выступлением Владимира Зеленского накануне на Генассамблее ООН. Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он вновь обвинил РФ в использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия. Он также обиделся на "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве. "Не получилось (успехов на фронте у ВСУ на фоне выступления Зеленского - ред.), могу об этом заявить, исходя из той информации, которая поступает с моей стороны. Ночь как прошла: я вижу, что идет снижение всех активных действий со стороны противника, в том числе и на авдеевском направлении, на марьинском направлении", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". Он уточнил, что на авдеевском направлении минимизировались атаки в направлении Опытного.

https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897466582.html

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