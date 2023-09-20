Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на ряде направлений в ДНР - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/dnr-1897485626.html
Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на ряде направлений в ДНР
Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на ряде направлений в ДНР - РИА Новости, 20.09.2023
Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на ряде направлений в ДНР
Украинские войска начали снижать активность действий на ряде направлений в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин, связав это с неудачным выступлением... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:28
2023-09-20T11:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
москва
денис пушилин
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска начали снижать активность действий на ряде направлений в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин, связав это с неудачным выступлением Владимира Зеленского накануне на Генассамблее ООН. Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он вновь обвинил РФ в использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия. Он также обиделся на "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве. "Не получилось (успехов на фронте у ВСУ на фоне выступления Зеленского - ред.), могу об этом заявить, исходя из той информации, которая поступает с моей стороны. Ночь как прошла: я вижу, что идет снижение всех активных действий со стороны противника, в том числе и на авдеевском направлении, на марьинском направлении", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". Он уточнил, что на авдеевском направлении минимизировались атаки в направлении Опытного.
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897466582.html
https://ria.ru/20230920/rabotino-1897463021.html
донецкая народная республика
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_fd8f1b7592011438370d028aa1c9041f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, москва, денис пушилин, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Москва, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на ряде направлений в ДНР

Пушилин: ВСУ начали снижать активность действий на ряде направлений в ДНР

© РИА Новости / Сергей БатуринДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска начали снижать активность действий на ряде направлений в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин, связав это с неудачным выступлением Владимира Зеленского накануне на Генассамблее ООН.
Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он вновь обвинил РФ в использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия. Он также обиделся на "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Пушилин не увидел предпосылок для перелома Украиной ситуации на фронте
10:28
"Не получилось (успехов на фронте у ВСУ на фоне выступления Зеленского - ред.), могу об этом заявить, исходя из той информации, которая поступает с моей стороны. Ночь как прошла: я вижу, что идет снижение всех активных действий со стороны противника, в том числе и на авдеевском направлении, на марьинском направлении", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Он уточнил, что на авдеевском направлении минимизировались атаки в направлении Опытного.
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Пушилин заявил, что ситуация в Работино стабилизируется
10:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияМоскваДенис ПушилинВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНООНВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала