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Бывшая жена Моргенштерна* рассказала, сколько тратит на себя в месяц - РИА Новости, 20.09.2023
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Шоубиз
 
16:02 20.09.2023 (обновлено: 17:55 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/dilara-1897559144.html
Бывшая жена Моргенштерна* рассказала, сколько тратит на себя в месяц
Бывшая жена Моргенштерна* рассказала, сколько тратит на себя в месяц - РИА Новости, 20.09.2023
Бывшая жена Моргенштерна* рассказала, сколько тратит на себя в месяц
Блогерша и предпринимательница Дилара Зинатуллина стала гостьей шоу "ТОП", которое выходит "ВКонтакте", и рассказала ведущей Карине Кросс, сколько денег тратит... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:02
2023-09-20T17:55
шоубиз
новости шоу-бизнеса
моргенштерн (алишер моргенштерн)
знаменитости
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Блогерша и предпринимательница Дилара Зинатуллина стала гостьей шоу "ТОП", которое выходит "ВКонтакте", и рассказала ведущей Карине Кросс, сколько денег тратит на себя в месяц. &quot;В среднем где-то один миллион&quot;, — призналась экс-супруга рэпера Алишера Моргенштерна*.По словам 23-летней блогерши, в эту сумму входят все расходы: одежда, бьюти-процедуры, украшения и другие услуги. Зинатуллина также рассказала, что ее избраннику необязательно быть миллионером, чтобы покрывать ее траты. "Мне без разницы сколько, главное, чтобы он работал и в своей сфере преуспевал", — отметила она. Моргенштерн* и Дилара поженились в 2021 году, и вскоре переехали в Дубай. Весной прошлого года пара объявила о разводе. Супруги сообщили, что у них разошлись мнения о любви и отношениях. * Признан Минюстом иноагентом.
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Галина Соколова
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новости шоу-бизнеса, моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, дубай
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Знаменитости, Дубай
Бывшая жена Моргенштерна* рассказала, сколько тратит на себя в месяц

Блогерша Дилара Зинатуллина сказала, что тратит на себя в месяц миллион рублей

© Шоу "ТОП"Дилара на шоу "ТОП"
Дилара на шоу ТОП
© Шоу "ТОП"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Блогерша и предпринимательница Дилара Зинатуллина стала гостьей шоу "ТОП", которое выходит "ВКонтакте", и рассказала ведущей Карине Кросс, сколько денег тратит на себя в месяц.
«

"В среднем где-то один миллион", — призналась экс-супруга рэпера Алишера Моргенштерна*.

По словам 23-летней блогерши, в эту сумму входят все расходы: одежда, бьюти-процедуры, украшения и другие услуги.
Зинатуллина также рассказала, что ее избраннику необязательно быть миллионером, чтобы покрывать ее траты.
«
"Мне без разницы сколько, главное, чтобы он работал и в своей сфере преуспевал", — отметила она.
Моргенштерн* и Дилара поженились в 2021 году, и вскоре переехали в Дубай. Весной прошлого года пара объявила о разводе. Супруги сообщили, что у них разошлись мнения о любви и отношениях.
* Признан Минюстом иноагентом.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)ЗнаменитостиДубай
 
 
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