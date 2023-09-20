https://ria.ru/20230920/dilara-1897559144.html

Бывшая жена Моргенштерна* рассказала, сколько тратит на себя в месяц

Бывшая жена Моргенштерна* рассказала, сколько тратит на себя в месяц - РИА Новости, 20.09.2023

Бывшая жена Моргенштерна* рассказала, сколько тратит на себя в месяц

Блогерша и предпринимательница Дилара Зинатуллина стала гостьей шоу "ТОП", которое выходит "ВКонтакте", и рассказала ведущей Карине Кросс, сколько денег тратит... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:02

2023-09-20T16:02

2023-09-20T17:55

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Блогерша и предпринимательница Дилара Зинатуллина стала гостьей шоу "ТОП", которое выходит "ВКонтакте", и рассказала ведущей Карине Кросс, сколько денег тратит на себя в месяц. "В среднем где-то один миллион", — призналась экс-супруга рэпера Алишера Моргенштерна*.По словам 23-летней блогерши, в эту сумму входят все расходы: одежда, бьюти-процедуры, украшения и другие услуги. Зинатуллина также рассказала, что ее избраннику необязательно быть миллионером, чтобы покрывать ее траты. "Мне без разницы сколько, главное, чтобы он работал и в своей сфере преуспевал", — отметила она. Моргенштерн* и Дилара поженились в 2021 году, и вскоре переехали в Дубай. Весной прошлого года пара объявила о разводе. Супруги сообщили, что у них разошлись мнения о любви и отношениях. * Признан Минюстом иноагентом.

https://ria.ru/20230904/koka-1894071835.html

дубай

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, дубай