https://ria.ru/20230920/dilara-1897559144.html
Бывшая жена Моргенштерна* рассказала, сколько тратит на себя в месяц
Бывшая жена Моргенштерна* рассказала, сколько тратит на себя в месяц - РИА Новости, 20.09.2023
Бывшая жена Моргенштерна* рассказала, сколько тратит на себя в месяц
Блогерша и предпринимательница Дилара Зинатуллина стала гостьей шоу "ТОП", которое выходит "ВКонтакте", и рассказала ведущей Карине Кросс, сколько денег тратит... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:02
2023-09-20T16:02
2023-09-20T17:55
шоубиз
новости шоу-бизнеса
моргенштерн (алишер моргенштерн)
знаменитости
дубай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897562291_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_a606daef6c71018c5d563d7dc8bc9b38.png
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Блогерша и предпринимательница Дилара Зинатуллина стала гостьей шоу "ТОП", которое выходит "ВКонтакте", и рассказала ведущей Карине Кросс, сколько денег тратит на себя в месяц. "В среднем где-то один миллион", — призналась экс-супруга рэпера Алишера Моргенштерна*.По словам 23-летней блогерши, в эту сумму входят все расходы: одежда, бьюти-процедуры, украшения и другие услуги. Зинатуллина также рассказала, что ее избраннику необязательно быть миллионером, чтобы покрывать ее траты. "Мне без разницы сколько, главное, чтобы он работал и в своей сфере преуспевал", — отметила она. Моргенштерн* и Дилара поженились в 2021 году, и вскоре переехали в Дубай. Весной прошлого года пара объявила о разводе. Супруги сообщили, что у них разошлись мнения о любви и отношениях. * Признан Минюстом иноагентом.
https://ria.ru/20230904/koka-1894071835.html
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897562291_169:0:2286:1588_1920x0_80_0_0_5cf368df5593f2d872e6cc9205a73e4e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, дубай
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Знаменитости, Дубай
Бывшая жена Моргенштерна* рассказала, сколько тратит на себя в месяц
Блогерша Дилара Зинатуллина сказала, что тратит на себя в месяц миллион рублей
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Блогерша и предпринимательница Дилара Зинатуллина стала гостьей шоу "ТОП", которое выходит "ВКонтакте", и рассказала ведущей Карине Кросс, сколько денег тратит на себя в месяц.
«
"В среднем где-то один миллион", — призналась экс-супруга рэпера Алишера Моргенштерна*.
По словам 23-летней блогерши, в эту сумму входят все расходы: одежда, бьюти-процедуры, украшения и другие услуги.
Зинатуллина также рассказала, что ее избраннику необязательно быть миллионером, чтобы покрывать ее траты.
«
"Мне без разницы сколько, главное, чтобы он работал и в своей сфере преуспевал", — отметила она.
Моргенштерн* и Дилара поженились в 2021 году, и вскоре переехали в Дубай. Весной прошлого года пара объявила о разводе. Супруги сообщили, что у них разошлись мнения о любви и отношениях.
* Признан Минюстом иноагентом.
Клава Кока оценила возможность романа с Моргенштерном*