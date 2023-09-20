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МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем

МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем - РИА Новости, 20.09.2023

МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем

Министр иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияд аль-Малики сообщил РИА Новости, что сомневается в возможности Саудовской Аравии содействовать... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T23:55

2023-09-20T23:55

2023-09-20T23:55

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саудовская аравия

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ООН, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияд аль-Малики сообщил РИА Новости, что сомневается в возможности Саудовской Аравии содействовать восстановлению мирных переговоров с Израилем. "Я не думаю… что саудовцы могут содействовать восстановлению переговоров между Израилем и Палестиной", - сказал аль-Малики на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом он подчеркнул, что Эр-Рияд "отстаивает права" палестинцев.

https://ria.ru/20230920/palestina-1897678265.html

израиль

саудовская аравия

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в мире, израиль, саудовская аравия, нью-йорк (город), рияд аль-малики, генеральная ассамблея оон, оон