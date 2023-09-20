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МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем - РИА Новости, 20.09.2023
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23:55 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/dialog-1897678635.html
МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем
МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем - РИА Новости, 20.09.2023
МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем
Министр иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияд аль-Малики сообщил РИА Новости, что сомневается в возможности Саудовской Аравии содействовать... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T23:55
2023-09-20T23:55
в мире
израиль
саудовская аравия
нью-йорк (город)
рияд аль-малики
генеральная ассамблея оон
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияд аль-Малики сообщил РИА Новости, что сомневается в возможности Саудовской Аравии содействовать восстановлению мирных переговоров с Израилем. "Я не думаю… что саудовцы могут содействовать восстановлению переговоров между Израилем и Палестиной", - сказал аль-Малики на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом он подчеркнул, что Эр-Рияд "отстаивает права" палестинцев.
https://ria.ru/20230920/palestina-1897678265.html
израиль
саудовская аравия
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в мире, израиль, саудовская аравия, нью-йорк (город), рияд аль-малики, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, Нью-Йорк (город), Рияд аль-Малики, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем

Глава МИД Палестины усомнился в содействии Саудовской Аравии диалогу с Израилем

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияд аль-Малики сообщил РИА Новости, что сомневается в возможности Саудовской Аравии содействовать восстановлению мирных переговоров с Израилем.
"Я не думаю… что саудовцы могут содействовать восстановлению переговоров между Израилем и Палестиной", - сказал аль-Малики на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
При этом он подчеркнул, что Эр-Рияд "отстаивает права" палестинцев.
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В миреИзраильСаудовская АравияНью-Йорк (город)Рияд аль-МаликиГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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