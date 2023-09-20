https://ria.ru/20230920/devochka-1897665229.html

Омбудсмен рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке

Омбудсмен рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке - РИА Новости, 20.09.2023

Омбудсмен рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке

Школьница, которую мужчина тащил в лес во Владивостоке, из благополучной семьи, находится в стрессовом состоянии, специалисты окажут ей необходимую помощь,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T21:52

2023-09-20T21:52

2023-09-20T21:52

происшествия

россия

владивосток

артем

ольга романова (омбудсмен)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Школьница, которую мужчина тащил в лес во Владивостоке, из благополучной семьи, находится в стрессовом состоянии, специалисты окажут ей необходимую помощь, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Ранее источник сообщил РИА Новости, что на улице Пирогова во Владивостоке "девочка увидела, как мужчина тянет в лес третьеклассницу, и рассказала об этом отцу, который и позвонил в полицию". Первым к месту происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны. К тому времени педагоги школы девочку спасли, ранее судимого 39-летнего жителя Артёма задержали. "Девочка из благополучной полной семьи, сейчас в стрессовом состоянии. Она дома, в семье. Вся необходимая помощь специалистов будет оказана", - сообщила Романова, добавив, что обстоятельства "устанавливают сотрудники Следственного комитета". Нападение на ребёнка произошло недалеко от школы, неизвестный начал душить девочку и силой поволок её в лес, его задержали ученики старших классов, сообщали ранее в СУСК РФ по Приморскому краю. Следователи возбудили уголовное дело по п.п. "в,д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч.3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также оценят действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять административный надзор за освободившимися из мест лишения свободы.

https://ria.ru/20230917/kriminal-1896373650.html

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владивосток

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происшествия, россия, владивосток, артем, ольга романова (омбудсмен)