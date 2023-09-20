Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/devochka-1897665229.html
Омбудсмен рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке
Омбудсмен рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке - РИА Новости, 20.09.2023
Омбудсмен рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке
Школьница, которую мужчина тащил в лес во Владивостоке, из благополучной семьи, находится в стрессовом состоянии, специалисты окажут ей необходимую помощь,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:52
2023-09-20T21:52
происшествия
россия
владивосток
артем
ольга романова (омбудсмен)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836923888_0:481:2048:1633_1920x0_80_0_0_cc8392066ccc0f91aa357553861d44a9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Школьница, которую мужчина тащил в лес во Владивостоке, из благополучной семьи, находится в стрессовом состоянии, специалисты окажут ей необходимую помощь, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Ранее источник сообщил РИА Новости, что на улице Пирогова во Владивостоке "девочка увидела, как мужчина тянет в лес третьеклассницу, и рассказала об этом отцу, который и позвонил в полицию". Первым к месту происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны. К тому времени педагоги школы девочку спасли, ранее судимого 39-летнего жителя Артёма задержали. "Девочка из благополучной полной семьи, сейчас в стрессовом состоянии. Она дома, в семье. Вся необходимая помощь специалистов будет оказана", - сообщила Романова, добавив, что обстоятельства "устанавливают сотрудники Следственного комитета". Нападение на ребёнка произошло недалеко от школы, неизвестный начал душить девочку и силой поволок её в лес, его задержали ученики старших классов, сообщали ранее в СУСК РФ по Приморскому краю. Следователи возбудили уголовное дело по п.п. "в,д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч.3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также оценят действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять административный надзор за освободившимися из мест лишения свободы.
https://ria.ru/20230917/kriminal-1896373650.html
россия
владивосток
артем
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836923888_0:452:2048:1988_1920x0_80_0_0_7622b88adfcc2fc4b628bc6527387be5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владивосток, артем, ольга романова (омбудсмен)
Происшествия, Россия, Владивосток, Артем, Ольга Романова (омбудсмен)
Омбудсмен рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке

Омбудсмен Романова: девочке, которую тащили в лес во Владивостоке, окажут помощь

© Pexels/Antoni ShkrabaAntoni ShkrabaИгрушки из ткани
Игрушки из ткани
© Pexels/Antoni ShkrabaAntoni Shkraba
Игрушки из ткани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Школьница, которую мужчина тащил в лес во Владивостоке, из благополучной семьи, находится в стрессовом состоянии, специалисты окажут ей необходимую помощь, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что на улице Пирогова во Владивостоке "девочка увидела, как мужчина тянет в лес третьеклассницу, и рассказала об этом отцу, который и позвонил в полицию". Первым к месту происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны. К тому времени педагоги школы девочку спасли, ранее судимого 39-летнего жителя Артёма задержали.
"Девочка из благополучной полной семьи, сейчас в стрессовом состоянии. Она дома, в семье. Вся необходимая помощь специалистов будет оказана", - сообщила Романова, добавив, что обстоятельства "устанавливают сотрудники Следственного комитета".
Нападение на ребёнка произошло недалеко от школы, неизвестный начал душить девочку и силой поволок её в лес, его задержали ученики старших классов, сообщали ранее в СУСК РФ по Приморскому краю. Следователи возбудили уголовное дело по п.п. "в,д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч.3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также оценят действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять административный надзор за освободившимися из мест лишения свободы.
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
"Есть шанс, что жива". Пропавшую 30 лет назад девочку вновь ищут в Калмыкии
17 сентября, 08:00
 
ПроисшествияРоссияВладивостокАртемОльга Романова (омбудсмен)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала