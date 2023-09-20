Омбудсмен рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке
Омбудсмен Романова: девочке, которую тащили в лес во Владивостоке, окажут помощь
© Pexels/Antoni ShkrabaAntoni ShkrabaИгрушки из ткани
© Pexels/Antoni ShkrabaAntoni Shkraba
Игрушки из ткани. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Школьница, которую мужчина тащил в лес во Владивостоке, из благополучной семьи, находится в стрессовом состоянии, специалисты окажут ей необходимую помощь, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что на улице Пирогова во Владивостоке "девочка увидела, как мужчина тянет в лес третьеклассницу, и рассказала об этом отцу, который и позвонил в полицию". Первым к месту происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны. К тому времени педагоги школы девочку спасли, ранее судимого 39-летнего жителя Артёма задержали.
"Девочка из благополучной полной семьи, сейчас в стрессовом состоянии. Она дома, в семье. Вся необходимая помощь специалистов будет оказана", - сообщила Романова, добавив, что обстоятельства "устанавливают сотрудники Следственного комитета".
Нападение на ребёнка произошло недалеко от школы, неизвестный начал душить девочку и силой поволок её в лес, его задержали ученики старших классов, сообщали ранее в СУСК РФ по Приморскому краю. Следователи возбудили уголовное дело по п.п. "в,д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч.3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также оценят действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять административный надзор за освободившимися из мест лишения свободы.