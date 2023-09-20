https://ria.ru/20230920/deti-1897545824.html

Рогов прокомментировал слова Зеленского о "похищении" Россией детей

Рогов прокомментировал слова Зеленского о "похищении" Россией детей - РИА Новости, 20.09.2023

Рогов прокомментировал слова Зеленского о "похищении" Россией детей

Россия не похищает, как это пытаются представить киевские власти, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны украинских войск, заявил... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:37

2023-09-20T14:37

2023-09-20T14:37

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

безопасность

владимир зеленский

владимир рогов

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Россия не похищает, как это пытаются представить киевские власти, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны украинских войск, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник. Среди прочего он обвинил РФ в депортации детей, якобы десятки тысяч их были "похищены" в новых регионах. "Рассказы про воровство детей уже просто переходят все границы. Россия не похищает, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны украинских боевиков. Дети, с согласия родителей и со взрослыми сопровождающими, вывозятся с прифронтовых регионов, а когда становится безопаснее, они возвращаются обратно. Кроме того, дети также за бюджетный счет регулярно ездят на отдых во всероссийские лагеря и здравницы по выбору родителей, чтобы отдохнуть и меньше страдать от ударов террористов Зеленского", - сказал Рогов РИА Новости. При этом, по его словам, торговля детьми, сексуальное рабство и чёрная трансплантология стали обычным делом на постукраинском пространстве, подконтрольном сегодня режиму Зеленского. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230919/obstrel-1897266016.html

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, запорожская область, безопасность, владимир зеленский, владимир рогов, украина, ситуация в днр и лнр