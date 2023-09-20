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Рогов прокомментировал слова Зеленского о "похищении" Россией детей - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/deti-1897545824.html
Рогов прокомментировал слова Зеленского о "похищении" Россией детей
Рогов прокомментировал слова Зеленского о "похищении" Россией детей - РИА Новости, 20.09.2023
Рогов прокомментировал слова Зеленского о "похищении" Россией детей
Россия не похищает, как это пытаются представить киевские власти, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны украинских войск, заявил... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:37
2023-09-20T14:37
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
владимир зеленский
владимир рогов
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Россия не похищает, как это пытаются представить киевские власти, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны украинских войск, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник. Среди прочего он обвинил РФ в депортации детей, якобы десятки тысяч их были "похищены" в новых регионах. "Рассказы про воровство детей уже просто переходят все границы. Россия не похищает, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны украинских боевиков. Дети, с согласия родителей и со взрослыми сопровождающими, вывозятся с прифронтовых регионов, а когда становится безопаснее, они возвращаются обратно. Кроме того, дети также за бюджетный счет регулярно ездят на отдых во всероссийские лагеря и здравницы по выбору родителей, чтобы отдохнуть и меньше страдать от ударов террористов Зеленского", - сказал Рогов РИА Новости. При этом, по его словам, торговля детьми, сексуальное рабство и чёрная трансплантология стали обычным делом на постукраинском пространстве, подконтрольном сегодня режиму Зеленского. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230919/obstrel-1897266016.html
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россия, запорожская область, безопасность, владимир зеленский, владимир рогов, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов прокомментировал слова Зеленского о "похищении" Россией детей

Рогов: Россия не похищает детей, а спасает их от украинского террора

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Россия не похищает, как это пытаются представить киевские власти, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны украинских войск, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник. Среди прочего он обвинил РФ в депортации детей, якобы десятки тысяч их были "похищены" в новых регионах.
"Рассказы про воровство детей уже просто переходят все границы. Россия не похищает, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны украинских боевиков. Дети, с согласия родителей и со взрослыми сопровождающими, вывозятся с прифронтовых регионов, а когда становится безопаснее, они возвращаются обратно. Кроме того, дети также за бюджетный счет регулярно ездят на отдых во всероссийские лагеря и здравницы по выбору родителей, чтобы отдохнуть и меньше страдать от ударов террористов Зеленского", - сказал Рогов РИА Новости. При этом, по его словам, торговля детьми, сексуальное рабство и чёрная трансплантология стали обычным делом на постукраинском пространстве, подконтрольном сегодня режиму Зеленского.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Дети об обстрелах Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Хочу забыть". Дети рассказали, как пережили обстрел родного дома в Донецке
19 сентября, 15:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьБезопасностьВладимир ЗеленскийВладимир РоговУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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