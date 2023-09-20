https://ria.ru/20230920/dengi-1897432648.html
Денег нет. В конгрессе США заявили, что Зеленский приехал "не вовремя"
Денег нет. В конгрессе США заявили, что Зеленский приехал "не вовремя" - РИА Новости, 20.09.2023
Денег нет. В конгрессе США заявили, что Зеленский приехал "не вовремя"
Владимир Зеленский приехал в США не вовремя, у конгресса нет для него денег. Об этом сообщил член палаты представителей Байрон Дональдс в интервью новостному... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T06:01
2023-09-20T06:01
2023-09-20T11:35
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897114086_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_287eb2250e620c45552fddb92fe8ce45.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский приехал в США не вовремя, у конгресса нет для него денег. Об этом сообщил член палаты представителей Байрон Дональдс в интервью новостному ресурсу Recount."Первое, что я вам скажу: в настоящий момент в палате представителей нет денег для Украины. Их там нет", — заявил он.Конгрессмен добавил, что сейчас "не лучшее время" для визита Зеленского в США. Дональдс также указал на дефицит американского бюджета и обвинил президента Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине."Честно говоря, у нас дефицит в два триллиона долларов. Любые деньги, которые мы даем Украине, мы берем в долг из нашего будущего. Это факты", — добавил он.Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, а будет требовать отчетности за предоставленную Киеву американскую помощь.
https://ria.ru/20230920/kapitulyatsiya-1897428975.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897114086_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_c40834410cecc2399092a7538d22fb20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден
Денег нет. В конгрессе США заявили, что Зеленский приехал "не вовремя"
Конгрессмен Дональдс: Зеленский выбрал не лучшее время, чтобы просить деньги