https://ria.ru/20230920/dengi-1897432648.html

Денег нет. В конгрессе США заявили, что Зеленский приехал "не вовремя"

Денег нет. В конгрессе США заявили, что Зеленский приехал "не вовремя" - РИА Новости, 20.09.2023

Денег нет. В конгрессе США заявили, что Зеленский приехал "не вовремя"

Владимир Зеленский приехал в США не вовремя, у конгресса нет для него денег. Об этом сообщил член палаты представителей Байрон Дональдс в интервью новостному... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T06:01

2023-09-20T06:01

2023-09-20T11:35

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский приехал в США не вовремя, у конгресса нет для него денег. Об этом сообщил член палаты представителей Байрон Дональдс в интервью новостному ресурсу Recount."Первое, что я вам скажу: в настоящий момент в палате представителей нет денег для Украины. Их там нет", — заявил он.Конгрессмен добавил, что сейчас "не лучшее время" для визита Зеленского в США. Дональдс также указал на дефицит американского бюджета и обвинил президента Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине."Честно говоря, у нас дефицит в два триллиона долларов. Любые деньги, которые мы даем Украине, мы берем в долг из нашего будущего. Это факты", — добавил он.Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, а будет требовать отчетности за предоставленную Киеву американскую помощь.

https://ria.ru/20230920/kapitulyatsiya-1897428975.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден