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Денег нет. В конгрессе США заявили, что Зеленский приехал "не вовремя" - РИА Новости, 20.09.2023
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06:01 20.09.2023 (обновлено: 11:35 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/dengi-1897432648.html
Денег нет. В конгрессе США заявили, что Зеленский приехал "не вовремя"
Денег нет. В конгрессе США заявили, что Зеленский приехал "не вовремя" - РИА Новости, 20.09.2023
Денег нет. В конгрессе США заявили, что Зеленский приехал "не вовремя"
Владимир Зеленский приехал в США не вовремя, у конгресса нет для него денег. Об этом сообщил член палаты представителей Байрон Дональдс в интервью новостному... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T06:01
2023-09-20T11:35
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский приехал в США не вовремя, у конгресса нет для него денег. Об этом сообщил член палаты представителей Байрон Дональдс в интервью новостному ресурсу Recount.&quot;Первое, что я вам скажу: в настоящий момент в палате представителей нет денег для Украины. Их там нет&quot;, — заявил он.Конгрессмен добавил, что сейчас "не лучшее время" для визита Зеленского в США. Дональдс также указал на дефицит американского бюджета и обвинил президента Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине."Честно говоря, у нас дефицит в два триллиона долларов. Любые деньги, которые мы даем Украине, мы берем в долг из нашего будущего. Это факты", — добавил он.Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, а будет требовать отчетности за предоставленную Киеву американскую помощь.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден
Денег нет. В конгрессе США заявили, что Зеленский приехал "не вовремя"

Конгрессмен Дональдс: Зеленский выбрал не лучшее время, чтобы просить деньги

© AP Photo / Eduardo MunozВизит Зеленского в США
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz
Визит Зеленского в США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский приехал в США не вовремя, у конгресса нет для него денег. Об этом сообщил член палаты представителей Байрон Дональдс в интервью новостному ресурсу Recount.
«

"Первое, что я вам скажу: в настоящий момент в палате представителей нет денег для Украины. Их там нет", — заявил он.

Конгрессмен добавил, что сейчас "не лучшее время" для визита Зеленского в США. Дональдс также указал на дефицит американского бюджета и обвинил президента Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине.
"Честно говоря, у нас дефицит в два триллиона долларов. Любые деньги, которые мы даем Украине, мы берем в долг из нашего будущего. Это факты", — добавил он.
Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, а будет требовать отчетности за предоставленную Киеву американскую помощь.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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